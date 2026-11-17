Ο κοινοτικός σύμβουλος Ελούντας μίλησε στον Δίαυλο Κρήτης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος όταν αποφασίζει να ασχοληθεί με την Αυτοδιοίκηση, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και την απογοήτευση που μπορεί να προκαλέσει η αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων από τους διοικούντες.

Τι αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος όταν αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά και να προσφέρει στον τόπο του; Πόσο εύκολο είναι να μετατρέψει τις ιδέες και τις προτάσεις του σε πράξεις και πόσο συχνά συναντά εμπόδια που περιορίζουν τη διάθεση για συμμετοχή;

Αυτά ήταν ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στη συζήτηση με τον Μιχάλη Παπαντώνη, κοινοτικό σύμβουλο Ελούντας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης και στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυσκολίες που συναντά ένας νέος άνθρωπος στην προσπάθειά του να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής του, αλλά και στα εμπόδια που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούν η γραφειοκρατία, η έλλειψη ανταπόκρισης και η απαξίωση σημαντικών ζητημάτων από ορισμένους διοικούντες.

Η διάθεση προσφοράς και η πραγματικότητα της Αυτοδιοίκησης

Η συμμετοχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν τρόπο ενεργού παρουσίας στην κοινωνία. Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, η απόφαση να ασχοληθούν με τα κοινά συχνά ξεκινά από την επιθυμία να αλλάξουν πράγματα στον τόπο τους, να αναδείξουν προβλήματα και να συμβάλουν με ιδέες και πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, η μετάβαση από τη διάθεση προσφοράς στην υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων δεν είναι πάντα εύκολη.

Ο Μιχάλης Παπαντώνης περιέγραψε τις δυσκολίες που συναντά ένας νέος κοινοτικός σύμβουλος, όταν προσπαθεί να προωθήσει ζητήματα που αφορούν την περιοχή του. Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις και η δυσκολία να προχωρήσουν ακόμη και απλές παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον απογοήτευσης για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν ουσιαστικά.

Η γραφειοκρατία ως εμπόδιο στην επίλυση προβλημάτων

Ένα από τα βασικά σημεία της συζήτησης ήταν η γραφειοκρατία και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να καθυστερεί ή ακόμη και να εμποδίζει την προώθηση ζητημάτων που απασχολούν μια τοπική κοινωνία.

Η λειτουργία της Αυτοδιοίκησης απαιτεί διαδικασίες, συντονισμό υπηρεσιών και διοικητικές αποφάσεις. Όταν, όμως, οι διαδικασίες γίνονται υπερβολικά χρονοβόρες ή δεν υπάρχει αποτελεσματική παρακολούθηση των αιτημάτων, οι πολίτες δυσκολεύονται να δουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Για έναν κοινοτικό σύμβουλο, η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, καθώς καλείται να μεταφέρει τις ανάγκες των κατοίκων και να διεκδικήσει παρεμβάσεις, χωρίς πάντοτε να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ανταπόκριση.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα της δημοτικής διοίκησης.

Η απαξίωση σοβαρών ζητημάτων και η απογοήτευση των νέων

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του Μιχάλη Παπαντώνη στη στάση ορισμένων διοικούντων απέναντι σε ζητήματα που θεωρεί σημαντικά για την τοπική κοινωνία.

Όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και η έλλειψη ουσιαστικής ανταπόκρισης μπορούν να αποθαρρύνουν ανθρώπους που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην Αυτοδιοίκηση.

Η απογοήτευση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν αφορά νέους ανθρώπους, οι οποίοι ξεκινούν με διάθεση προσφοράς, προσδοκίες και προτάσεις για το μέλλον του τόπου τους.

Όταν οι προσπάθειές τους δεν βρίσκουν ανταπόκριση ή συναντούν διαρκώς εμπόδια, υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρυνθούν από τη συμμετοχή στα κοινά. Έτσι, η τοπική κοινωνία ενδέχεται να χάσει ανθρώπους με διάθεση, ιδέες και ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων της.

Η συμμετοχή των νέων είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στην Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη δική τους διάθεση και πρωτοβουλία. Χρειάζεται ένα περιβάλλον που να τους επιτρέπει να εκφράζονται, να καταθέτουν προτάσεις, να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να βλέπουν ότι η προσπάθειά τους μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

Η ανανέωση της Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλώς ζήτημα ηλικιακής εκπροσώπησης. Είναι ζήτημα νοοτροπίας, συνεργασίας και αξιοποίησης ανθρώπων που θέλουν να συμβάλουν στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Η συζήτηση με τον Μιχάλη Παπαντώνη στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» ανέδειξε έναν προβληματισμό που ξεπερνά τα όρια της Ελούντας και αφορά συνολικά τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: πώς μπορεί να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον των νέων για τα κοινά, όταν η προσπάθεια προσφοράς συναντά γραφειοκρατικά εμπόδια και, όπως καταγγέλλεται, έλλειψη ουσιαστικής ανταπόκρισης;

Γιατί μια Αυτοδιοίκηση που θέλει να σχεδιάσει το μέλλον της χρειάζεται τη συμμετοχή της νέας γενιάς, όχι μόνο ως θεατή των εξελίξεων, αλλά ως ενεργού και ισότιμου συμμέτοχου στη διαμόρφωσή τους.