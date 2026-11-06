Στέφανος Τσιάμος στον «Δίαυλο Κρήτης»: Προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και οι αυριανές εκλογές

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης ο Στέφανος Τσιάμος ανέλυσε τα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις διοικητικές αλλαγές στα σχολεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων.

Τονίστηκε η σημασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ που πραγματοποιούνται στις 7 Νοεμβρίου 2026.

Επικεντρώθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Τα ζητήματα που απασχολούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του ραδιοφώνου του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος ήταν ο εκπαιδευτικός και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Λασιθίου, Στέφανος Τσιάμος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας, στις διοικητικές αλλαγές που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων, αλλά και στις διαδικασίες εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: τις δυσκολίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026.

Τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων

Η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη. Προϋποθέτει καθημερινή διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, επαρκείς πόρους, συντήρηση των εγκαταστάσεων και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών που προκύπτουν.

Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, διατηρώντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.

Στη συνέντευξη αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να επικεντρώνονται στο παιδαγωγικό τους έργο.

Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και οι επιπτώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, μια διοικητική αλλαγή που έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Ο Στέφανος Τσιάμος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την κατάργηση του συγκεκριμένου θεσμού, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η νέα διαδικασία εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες της σχολικής καθημερινότητας.

Οι σχολικές επιτροπές είχαν συνδεθεί με τη διαχείριση λειτουργικών ζητημάτων των σχολικών μονάδων, την κάλυψη μικρότερων και μεγαλύτερων αναγκών και τη δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων που απαιτούν άμεσες αποφάσεις.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν το νέο διοικητικό πλαίσιο μπορεί να προσφέρει την ίδια ευελιξία και αποτελεσματικότητα, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη να εξεταστεί η πραγματική επίδραση αυτής της αλλαγής στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων, με γνώμονα τις ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων για το ΠΥΣΠΕ

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα της εκπομπής ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026.

Τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν σημαντικό ρόλο στη διοικητική και υπηρεσιακή λειτουργία της εκπαίδευσης. Η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων διασφαλίζει την παρουσία της φωνής των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση και τα εργασιακά τους ζητήματα.

Η εκλογική διαδικασία αποτελεί, επομένως, μια σημαντική στιγμή για τον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα.

Η συζήτηση με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί και αυτή η διάσταση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, πέρα από τα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης

Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της κοινωνίας και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων προϋποθέτει όχι μόνο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και ένα σταθερό πλαίσιο διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Οι αλλαγές στη διοικητική οργάνωση, η διαχείριση των λειτουργικών αναγκών και η εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το σχολικό περιβάλλον.

Η παρουσία του Στέφανου Τσιάμου στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης έφερε στο προσκήνιο προβληματισμούς και ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις οικογένειες, τους μαθητές και συνολικά την τοπική κοινωνία.

Το ζητούμενο παραμένει ένα σχολείο που διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτελεί απρόσκοπτα τον παιδαγωγικό και κοινωνικό του ρόλο.