Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου και του αντιδημάρχου Τουρισμού με εκπροσώπους προξενικών αρχών και διεθνών μέσων ενημέρωσης

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλης Μενεγάκης, και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Αντώνης Μαύρης, υποδέχθηκαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, την Επίτιμη Πρόξενο της Ελλάδας στη Μπολόνια, κ. Γεωργία (Γωγώ) Λαμπράκη, καθώς και εκπροσώπους προξενικών αρχών και δημοσιογράφους από την Ιταλία και άλλες χώρες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Marino Fracellini, Πρόξενος της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου στη Ραβέννα, ο Giorgio Rinaldi, Πρόξενος της Ουρουγουάης, η Lorena Zuniga Aguilera, Πρόξενος της Χιλής, η Francesca Nunberg, δημοσιογράφος της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero, ο Giulio Biasion, διευθυντής Τύπου των περιοδικών ALBERGO Magazine και Voyager Magazine, ο Ginetto Campanini, ανεξάρτητος σκηνοθέτης και παραγωγός, συνεργάτης της ιταλικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RAI, και ο δημοσιογράφος Sandro Marini από τη Φλωρεντία.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των πολιτιστικών και τουριστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και της συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για τη διεθνή προβολή του νησιού μέσω δημοσιογραφικών αποστολών. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενδυνάμωση του τουρισμού και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ανατολική Κρήτη, μέσα από την ανάπτυξη διεθνών επαφών και συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για την πορεία του τουρισμού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και τις προοπτικές ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του προορισμού.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Αντώνης Μαύρης, αναφέρθηκε στις φυσικές ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τονίζοντας τον συνδυασμό του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας και των ποιοτικών τουριστικών υποδομών. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της διεθνούς προβολής του Αγίου Νικολάου και της προσέλκυσης επισκεπτών από νέες τουριστικές αγορές.

Αναφορά, μεταξύ άλλων, έγινε στο ενδεχόμενο προώθησης της αδελφοποίησης της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) με αντίστοιχη σχολή τουρισμού στην Ιταλία, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στον τουριστικό τομέα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με την προοπτική συνέχισης των επαφών και ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μελλοντική επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Αγίου Νικολάου στη Μπολόνια της Ιταλίας, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με φορείς και περιοχές του εξωτερικού και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού προσέφεραν στους προσκεκλημένους αναμνηστικά δώρα με τοπικά προϊόντα της περιοχής, ως ένδειξη φιλοξενίας και εκτίμησης, δίνοντάς τους παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτηριστικά προϊόντα του τόπου.