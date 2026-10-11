CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις απάτης σε Λασίθι και Βοιωτία

Είχαν αφαιρέσει χρηματικά ποσά και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 140.000 ευρώ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/10/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
11102026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -6- περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες.

ΧΡΥΣΟΣ

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.05.2026 έως και 08.10.2026  άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως  άτομα  χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα:

·      Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως γιατροί και τους ενημέρωναν για δήθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου για το οποίο θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν καταβάλλοντας ένα αντίτιμο.

·      Σε  άλλες περιπτώσεις μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά  απειλούσαν τους ηλικιωμένους για τη ζωή των ιδίων και των οικείων τους και εν συνεχεία έτερο μέλος παρουσιαζόμενο ως αστυνομικός τους πρότεινε παροχή προστασίας και φύλαξης

Με αυτούς τους τρόπους τους έπειθαν να συγκεντρώσουν  και να αφήσουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή  σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν  σε -5- περιπτώσεις στο Λασίθι και σε μία στη Βοιωτία το συνολικό χρηματικό ποσό των 69.850 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 70.550 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση στο ρόλο του «εισπράκτορα», 60χρονος ημεδαπός ο οποίος εντοπίσθηκε χθες (09.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των   1.675  ευρώ, κοσμήματα και  μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11/10/2026Τελευταία ενημέρωση: 11/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

11102026

Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου και του αντιδημάρχου Τουρισμού με εκπροσώπους προξενικών αρχών και διεθνών μέσων ενημέρωσης

11/10/2026
10102026

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αεροπορικής πολιτικής η Κρήτη και η περιφερειακή συνδεσιμότητα

10/10/2026
10102026

SPACE-Crete Info Day – Η Κρήτη ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη του Διαστήματος

10/10/2026
agroths

«Πράσινο φως» για 1.064 νέους αγρότες στην Κρήτη

10/10/2026

Λασίθι: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ο 22χρονος στην υπόθεση των ζωοκλοπών

09/10/2026
dde logo2026

Από το Λασίθι στη Βιέννη για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα VAL-YOU

09/10/2026
09102026

Συνάντηση κλιμακίου του ΚΚΕ με τον Αγροτικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου

09/10/2026
super scientist

Το Γυμνάσιο Κριτσάς ανοίγει ένα παράθυρο στην Ευρώπη μέσα από το πρόγραμμα SUPER SCIENTIST-2

09/10/2026
deddie

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

09/10/2026
09102026

Περιοδία κλιμακίου του ΚΚΕ στην Ιεράπετρα

09/10/2026
ELOUNDA PASS
Back to top button