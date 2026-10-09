Λασίθι: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ο 22χρονος στην υπόθεση των ζωοκλοπών

Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας με δράση τις ζωοκλοπές στον Νομό Λασιθίου, προχώρησαν οι Αρχές. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άνδρες, ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών, ενώ ακόμη πέντε άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λασιθίου, κράτησε αρκετούς μήνες και αφορά δράση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2019.

Πώς δρούσε η ομάδα

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει έναν οργανωμένο μηχανισμό για τον εντοπισμό και την αφαίρεση ζώων από ποιμνιοστάσια και κοπάδια.

Πριν από κάθε χτύπημα, σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση των εγκαταστάσεων και τα μέτρα φύλαξης, πραγματοποιούσαν κατόπτευση των χώρων και σχεδίαζαν τα σημεία προσέγγισης και διαφυγής.

Στη συνέχεια γινόταν καταμερισμός ρόλων, ενώ λαμβάνονταν μέτρα για την αποφυγή εντοπισμού τους. Τα κλεμμένα ζώα μεταφέρονταν με οχήματα σε σημεία που είχαν επιλεγεί εκ των προτέρων και στη συνέχεια φέρεται να διοχετεύονταν περαιτέρω.

Ως βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της δράσης εμφανίζεται, σύμφωνα με την έρευνα, ο 22χρονος συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των ζώων που είχαν αφαιρεθεί.

Οι Αρχές έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιάσει επτά περιπτώσεις ζωοκλοπών, στις οποίες εκτιμάται ότι αφαιρέθηκαν περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές κουδουνιών αιγοπροβάτων, με έναν από τους εμπλεκόμενους να φέρεται ότι συμμετείχε σε ορισμένες περιπτώσεις μόνος του και σε άλλες μαζί με άλλα μέλη.

Όπλα και 692 κουδούνια

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικό αριθμό αντικειμένων που εξετάζονται ως πειστήρια.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 692 κουδούνια αιγοπροβάτων διαφορετικών μεγεθών, πέντε ενώτια προβάτων που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, καθώς και δύο κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημμελούς φύλαξης.

Επιπλέον, βρέθηκαν ξύλινες ποιμενικές ράβδοι, είδη ένδυσης και ένα Ι.Χ. φορτηγό, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ζώων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων καταγράφηκαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός των ζώων που βρίσκονταν σε ποιμνιοστάσια ήταν σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό των δηλωμένων ζώων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εγκαταστάσεις δεν διέθεταν πινακίδες άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου.

Φέρεται να έχουν λάβει 100.000 περίπου από παράνομες επιδοτήσεις

Η έρευνα των Αρχών επεκτάθηκε και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς εξετάστηκε το ζωικό κεφάλαιο που είχε δηλωθεί από πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα για την περίοδο 2019-2025.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων που συνολικά ανέρχονται σε 99.312,72 ευρώ.

Για τους συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική ομάδα – συμμορία, ζωοκλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απάτη που αφορά επιχορηγήσεις.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα διαβιβαστούν στην αρμόδια υπηρεσία Πειστηρίων της Εισαγγελίας, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για την αφαίρεση των αδειών κατοχής των κυνηγετικών όπλων.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.