Ελ Νίνιο: Θα συνεχιστεί «με μεγάλη ένταση» μέχρι τον Μάρτιο του 2027

Θεωρούμενο ως ένα από τα πιο καταστροφικά των τελευταίων δεκαετιών, το Ελ Νίνιο συνεχίζει να ενισχύεται στον Ειρηνικό Ωκεανό και αναμένεται να «παραμείνει από ισχυρό έως πολύ ισχυρό έως τον Μάρτιο του 2027», σύμφωνα με πρόγνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η πρόγνωση, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (12/11), δείχνει ότι η πιθανότητα το κλιματικό φαινόμενο να παραμείνει «πολύ ισχυρό έως τον Μάρτιο του 2027», υπερβαίνει το 73%. Ο οργανισμός ενημερώνει επίσης ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα να αποτελέσει το πιο ιστορικό επεισόδιο του φαινομένου από το 1950, όταν το -τότε- Ελ Νίνιο είχε φτάσει στην πιο έντονη μορφή του.

Εξηγώντας το σκεπτικό του, η αμερικάνικη Εθνική Υπηρεσία διευκρίνισε πως «ο τριμηνιαίος δείκτης πρέπει να φτάσει τους +2,5 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο». Μάλιστα, οι υπολογιζόμενες πιθανότητες ανέρχονται σε 60% για τα τρίμηνα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου και Νοεμβρίου-Ιανουαρίου.

Ελ Νίνιο: Η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Αντίστοιχα, στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) επισημαίνεται ότι η θερμοκρασία του Ειρηνικού Ωκεανού στην ισημερινή ζώνη εκτινάχθηκε από τους 1,6°C στους 2,5°C μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2026.

Από πλευράς του, το NOAA ανέφερε ότι, τον Σεπτέμβριο, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας κυμάνθηκε πάνω από 4 βαθμούς συγκριτικά με τον μέσο όρο σε περιοχές του ανατολικού ισημερινού Ειρηνικού. Στην περιοχή γνωστή ως Niño-3.4, η οποία χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση του φαινομένου, η ανωμαλία έφτασε τους +2,1 °C. Στις περιοχές Niño-3 και Niño 1+2, ήταν +3,0 °C και +3,9 °C, αντίστοιχα.

Το φαινόμενο χωρίζεται σε περιοχές διότι, σαν θερμόμετρα σκορπισμένα στη θάλασσα, οι επιστήμονες μπορούν να αναλύσουν τη θερμοκρασία του νερού. Τον Οκτώβριο, το Inmet (Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Βραζιλίας) ανέφερε ότι η σχετική ανωμαλία έφτασε να αγγίζει τους +2,47°C, έναν ιστορικό δείκτη θέρμανσης (σ.σ: ανωμαλία ορίζεται η έλλειψη κανονικότητας στις θερμοκρασίες, δηλαδή η διαφορά της τρέχουσας θερμοκρασίας όταν συγκρίνεται με τη βασική της τιμή).

Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο στον πληθυσμό

Σύμφωνα με έρευνα της Lancet Countdown, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που παρακολουθεί την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια υγεία, τα τελευταία 11 χρόνια υπήρξαν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Τώρα, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο απειλεί να επιδεινώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να πυροδοτήσει πρωτοφανείς κλιματικές, ανθρωπιστικές κρίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω των αυξανόμενων απειλών την τελευταία δεκαετία, η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί σε παγκόσμια έκτακτη ανάγκη. Η αντιμετώπισή της απαιτεί επείγουσα διόρθωση πορείας για την προώθηση συντονισμένων δράσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η επιβίωση», επισημαίνει η έκθεση.

Εκτός από τους θανάτους από αφυδάτωση και την επισιτιστική ανασφάλεια, η αύξηση των θερμοκρασιών ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, καθώς το κουνούπι Aedes aegypti, φορέας του ιού, αναπαράγεται σε πιο θερμές και υγρές συνθήκες.

Επίσης, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας που αναμένεται να φτάσει στο κρίσιμο επίπεδο των 1,5 °C έως το 2030. Ο αριθμός αυτός προκαλεί ανησυχία διότι η Συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε το 2015 και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχει ως στόχο να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας ώστε να μην ξεπεράσει τους 1,5 °C πάνω από την προβιομηχανική περίοδο.

Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, ο ΟΗΕ υποδεικνύει ότι απαιτούνται περικοπές 18% στις εκπομπές έως το 2030 και 45% έως το 2035, καθώς και η συνεχιζόμενη διεύρυνση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα.