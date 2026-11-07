Τα μικροπλαστικά αλλάζουν τα χρώματα των ωκεανών

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι τα νερά γύρω από τη «Μεγάλη Κηλίδα Σκουπιδιών του Ειρηνικού» αποκτούν μια πιο κυανή απόχρωση εξαιτίας των μικροπλαστικών, μια μεταβολή που είναι πλέον ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Τα μικροπλαστικά φαίνεται πως αλλάζουν το χρώμα του ωκεανού στην περιοχή του Ειρηνικού, όπως αποκαλύπτει η νέα έρευνα.

Διευκρινίζοντας περί Μεγάλης Κηλίδας Σκουπιδιών του Ειρηνικού, το NBC News εξηγεί ότι είναι μια ωκεάνια δίνη όπου τα ρεύματα παγιδεύουν πλαστικά απορρίμματα, τα οποία στη συνέχεια συσσωρεύονται, διασπώνται και αιωρούνται στο νερό. Στη νέα μελέτη, επιστήμονες ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα 20 ετών για την περιοχή και διαπίστωσαν μια «ανιχνεύσιμη αύξηση τόσο στο μπλε όσο και στο πράσινο φως» που εκπέμπεται από τη ζώνη αυτή, όπως δήλωσε ο Daniel Koestner, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Πώς αλλάζει το χρώμα του νερού από τα μικροπλαστικά;

Ο Koestner και η ομάδα του εκτιμούν ότι το νερό γίνεται πιο κυανό, περίπου 10% πιο μπλε και 2% έως 4% πιο πράσινο στις πιο επηρεασμένες περιοχές, επειδή τα μικροπλαστικά που αιωρούνται κοντά στην επιφάνεια της στήλης του νερού αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο το φως διασκεδάζεται και αντανακλάται πίσω στο διάστημα.

Η έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Communications Earth & Environment, αποτελεί την πρώτη φορά που επιστήμονες ανίχνευσαν μικροπλαστικά στον ωκεανό από το διάστημα.

«Είναι σοκαριστικό και ανησυχητικό», δήλωσε ο Άρον Στάμπινς, καθηγητής Χημείας και συνδιευθυντής του Κέντρου Πλαστικών στο Πανεπιστήμιο Northeastern στη Βοστώνη, ο οποίος δεν συμμετείχε στη νέα έρευνα. «Το γεγονός ότι μπορούμε να δούμε τα πλαστικά από το διάστημα είναι ανησυχητικό, όπως επίσης και το ότι υπάρχει αρκετό πλαστικό εκεί έξω ώστε να αλλάζει το οπτικό σήμα του ωκεανού, διότι αυτό σημαίνει ότι τροποποιεί το πεδίο φωτός στον ωκεανό και ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο ο ωκεανός θερμαίνεται και ψύχεται».

Στο μέλλον, η δυνατότητα ανίχνευσης μικροπλαστικών στους ωκεανούς μέσω δορυφόρων θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν πού αυξάνεται η ρύπανση και να κατευθύνουν τις προσπάθειες καθαρισμού. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους επιστήμονες να διαπιστώσουν εάν οι ωκεάνιες διεργασίες μεταβάλλονται καθώς η πλαστική ρύπανση αυξάνεται.

Η μέθοδος και τα ευρήματα της έρευνας

Για να εξακριβώσουν εάν το χρώμα του ωκεανού μετατοπιζόταν στην Κηλίδα Σκουπιδιών του Ειρηνικού καθώς συσσωρεύονταν τα πλαστικά, οι ερευνητές αξιολόγησαν δορυφορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2002 και 2022.

Σε προηγούμενη εργαστηριακή έρευνα, ο Koestner είχε αποδείξει πώς το φως διασκεδαζόταν διαφορετικά στο θαλασσινό νερό που περιείχε μικροπλαστικά. Αυτή η ανάλυση επέτρεψε στους ερευνητές να αναπτύξουν υπολογιστικά μοντέλα τα οποία μπορούσαν να προβλέψουν πώς διαφορετικές συγκεντρώσεις μικροπλαστικών θα άλλαζαν το χρώμα του ωκεανού.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τις αλλαγές που παρατήρησαν στα δορυφορικά δεδομένα με αυτά τα μοντέλα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των μικροπλαστικών στη στήλη του νερού ήταν η εξήγηση που ερμήνευε καλύτερα την αλλαγή χρώματος την οποία εντόπισαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκλείσουν κι άλλες παραμέτρους. Τα πλαστικά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να προκαλούν απρόβλεπτες οικολογικές μετατοπίσεις που με τη σειρά τους επηρεάζουν το χρώμα.

«Είναι επίσης πιθανό τα πλαστικά να αλλάζουν τη βιολογία του ωκεανού σε αυτή την περιοχή και αυτό να συμβάλλει στην αλλαγή του χρώματος», δήλωσε ο Koestner, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα κατά τη διάρκεια μεταδιδακτορικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία.

Εντούτοις, οι ερευνητές εξέτασαν άλλες πιθανές εξηγήσεις προσομοιώνοντας στα μοντέλα τους φυσικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ευθύνονται για την αλλαγή χρώματος, και δεν μπόρεσαν να βρουν άλλη υπόθεση εξίσου πιθανή με τα μικροπλαστικά.