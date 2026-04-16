Μετά τις ταυτότητες αλλάζουν και τα διπλώματα οδήγησης

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή όσον αφορά τα διπλώματα οδήγησης. Η αντικατάσταση των παλαιών διπλωμάτων έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία αφορά κάθε οδηγό στη χώρα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατηγορίας άδειας. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο σύστημα οδήγησης τις τελευταίες δεκαετίες και αυτή τη φορά δεν υπάρχουν παρατάσεις.

Η αντικατάσταση γίνεται σταδιακά, σε «κύματα», ανάλογα με την παρτίδα και το έτος έκδοσης του διπλώματος. Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία ήταν η 19η Ιανουαρίου 2026, που αφορούσε συγκεκριμένες κατηγορίες παλαιών διπλωμάτων. Η τελική προθεσμία για όλους είναι η 19η Ιανουαρίου 2033. Μετά από αυτή την ημερομηνία, κανένα παλιό δίπλωμα — ούτε χάρτινο, ούτε παλαιάς μορφής — δεν θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο. Όσοι δεν έχουν προβεί στην αντικατάσταση, απλά δεν θα μπορούν να οδηγούν νόμιμα.

Ευρωπαϊκό format: μία κάρτα για όλη την Ε.Ε.

Το νέο δίπλωμα ακολουθεί ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο τύπου κάρτας, κοινό σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει τέλος στις «παλιές ελληνικές εκδόσεις» και στα πολύχρωμα χάρτινα έντυπα που γνωρίζαμε για δεκαετίες.

Το νέο format διευκολύνει τον έλεγχο και την αναγνώριση του διπλώματος σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενώ στόχος είναι η πλήρης ενοποίηση του συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το τέλος της δεκαετίας.

Ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό

Η μεγάλη τομή δεν είναι μόνο η νέα κάρτα. Σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται το ψηφιακό δίπλωμα σε mobile wallet, το οποίο θα έχει ισότιμη ισχύ με το φυσικό έγγραφο. Οι αρχές θα μπορούν να το ελέγξουν άμεσα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς το σύστημα θα λειτουργεί σε επίπεδο Ε.Ε. Βεβαια στη χώρα μας αυτί ισχυει εδώ και 3 χρόνια. Θα το κάνουν και οι άλλες χωρες της Ε.Ε, και θα αναγνωρίζεται παντου.

Όλα πλέον μέσω gov.gr

Η διαδικασία αντικατάστασης έχει γίνει πλήρως ψηφιακή. Με κωδικούς TaxisNet, ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση online, να ανεβάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να πληρώσει τα παράβολα ηλεκτρονικά και να επιλέξει αν θέλει αποστολή στο σπίτι ή παραλαβή από υπηρεσία. Παράλληλα, οι ιατρικές εξετάσεις συνδέονται πλέον με τα κρατικά συστήματα για μεγαλύτερο έλεγχο.

Νέοι κανόνες για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας

Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τη μορφή του διπλώματος. Ενισχύονται οι κανόνες ανανέωσης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς: από τα 65 έτη και μετά, η ανανέωση γίνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ από τα 80 κάθε δύο χρόνια. Σε κάθε ανανέωση είναι υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και άλλους ειδικούς.

Τι άλλο έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες αλλαγές: ανανέωση διπλώματος ανά δέκα χρόνια για ευρύτερες κατηγορίες οδηγών, πιθανή υποχρεωτική μετεκπαίδευση ή αξιολόγηση, καθώς και επέκταση του μοντέλου οδήγησης από τα 17 με συνοδό, που ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ποιοι πρέπει να κινηθούν άμεσα

Το 2026 αφορά κυρίως τους κατόχους παλαιών διπλωμάτων συγκεκριμένων ετών, τους οδηγούς άνω των 65 που υποχρεούνται σε ανανέωση, καθώς και όσους έχουν ακόμη «ροζ» ή πολύ παλιά έντυπα. Αν ανήκετε σε μία από αυτές τις κατηγορίες, η κίνηση πρέπει να γίνει τώρα — όχι την τελευταία στιγμή.

Η αλλαγή στα διπλώματα οδήγησης είναι βαθύτερη από μια απλή αλλαγή μορφής. Αγγίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του συστήματος: ψηφιακός έλεγχος, ευρωπαϊκή ενοποίηση και αυστηρότερη εποπτεία των οδηγών. Μέχρι το 2033, κάθε οδηγός στην Ελλάδα θα έχει περάσει υποχρεωτικά στο νέο σύστημα — είτε το επιλέξει έγκαιρα, είτε αναγκαστεί να το κάνει στο παρά πέντε.