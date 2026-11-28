Στα ελληνικά νερά βρίσκεται πλέον η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη από τις νέες φρεγάτες FDI (Belharra) που παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό.

Την άφιξη του πλοίου ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), δημοσιοποιώντας μήνυμα του αρχηγού του, αντιναυάρχου Δημήτριου Ελευθέριου Κατάρα, προς το πλήρωμα.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει ο αρχηγός ΓΕΝ.

Ο αντιναύαρχος Κατάρας συνεχάρη επίσης τα στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία παραλαβής της φρεγάτας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον επαγγελματισμό τους.

Η συνάντηση με τη φρεγάτα «Κίμων»

Στο μήνυμά του, ο αρχηγός ΓΕΝ αναφέρεται και στο επόμενο βήμα για τον «Νέαρχο», ο οποίος αναμένεται σύντομα να συναντήσει τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα της ίδιας κλάσης.

«Σύντομα θα συνενωθείτε με τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης», σημειώνει.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, απευθύνεται στα μέλη του πληρώματος και τους εύχεται να συνεχίσουν τον πλου τους «με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη», διατηρώντας υψηλό ηθικό.

Η άφιξη του «Νέαρχου» αποτελεί το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα απόκτησης των νέων φρεγατών FDI, με τις οποίες το Πολεμικό Ναυτικό ανανεώνει τον στόλο του.