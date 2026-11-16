▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε πέντε νέους κλάδους, όπως διαφήμιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επισκευές, logistics, διαχείριση νερού και τυχερά παίγνια.

Η ψηφιακή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας καταγράφεται και διαβιβάζεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επιτρέποντας σε εργαζόμενους και εργοδότες την παρακολούθηση και έλεγχο του ωραρίου.

Κατά το εννεάμηνο 2026 σημειώθηκε αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους όπου ήδη εφαρμόζεται το μέτρο, ένδειξη καλύτερης αποτύπωσης του χρόνου εργασίας.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγξουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και να οργανώσουν τη διαδικασία καταγραφής σύμφωνα με τις νέες υποχρεώσεις. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Μια σημαντική αλλαγή για χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρήσεις τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, καθώς επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πέντε επιπλέον κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα φάση εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης.

Στόχος είναι ο περιορισμός της υποδηλωμένης εργασίας, η καταγραφή των υπερωριών και η ενίσχυση της διαφάνειας στους ελέγχους.

Ποιους κλάδους αφορά η επέκταση

Η υποχρεωτική εφαρμογή καλύπτει πέντε κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Επισκευές.

Αποθήκευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφοράς, όπως logistics.

Διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τυχερά παίγνια.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο μέτρο καθοριστική σημασία έχουν οι προβλεπόμενοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η γενική αναφορά σε έναν κλάδο δεν αρκεί από μόνη της για την εξακρίβωση των υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης.

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική περίοδος

Η πιλοτική εφαρμογή στους συγκεκριμένους κλάδους είχε ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2026.

Από σήμερα το σύστημα περνά στη φάση πλήρους εφαρμογής, σύμφωνα με τον ανακοινωμένο προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας.

Η αλλαγή σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο μέτρο οφείλουν να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ψηφιακής καταγραφής του χρόνου απασχόλησης.

Πώς λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφει την πραγματική έναρξη και λήξη της εργασίας.

Τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ενώ η εφαρμογή myErgani επιτρέπει στους εργαζομένους να παρακολουθούν στοιχεία της απασχόλησής τους.

Η καταγραφή υποστηρίζει τον έλεγχο της συμφωνίας ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό ωράριο.

Παράλληλα, δημιουργεί τεκμηριωμένα δεδομένα για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις της Κρήτης

Η επέκταση αφορά και επιχειρήσεις της Κρήτης που δραστηριοποιούνται στους νέους κλάδους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένταξη δραστηριοτήτων διαφήμισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι σε γραφεία και δημιουργικές επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες χρειάζεται να ελέγξουν εάν υπάγονται στους σχετικούς ΚΑΔ, να έχουν οργανώσει τη διαδικασία καταγραφής και να ενημερώσουν το προσωπικό τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης του συστήματος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς εργασίας τους.

Αύξηση 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους 13 κλάδους όπου εφαρμοζόταν ήδη η Ψηφιακή Κάρτα αυξήθηκαν κατά 35% το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης διαμορφώθηκαν σε περίπου 7,75 εκατομμύρια, έναντι 5,75 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου δύο εκατομμύρια επιπλέον καταγεγραμμένες ώρες.

Η αύξηση αυτή δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι οι εργαζόμενοι εργάστηκαν κατά 35% περισσότερες ώρες.

Μπορεί επίσης να συνδέεται με την πληρέστερη καταγραφή υπερωριών που προηγουμένως δεν αποτυπώνονταν.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές ανά κλάδο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση καταγράφηκε στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 208%.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες η αύξηση έφτασε το 149%.

Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καταγράφηκε άνοδος 57%, στα σούπερ μάρκετ 53% και στην εστίαση 50%.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το υπουργείο ως ένδειξη ότι η ψηφιακή καταγραφή συμβάλλει στην καλύτερη αποτύπωση του χρόνου εργασίας.

Οι υποχρεώσεις δεν είναι ίδιες για όλους

Η εφαρμογή του μέτρου χρειάζεται να εξετάζεται με βάση το ισχύον πλαίσιο για κάθε επιχείρηση και κατηγορία εργαζομένων.

Διαφορετικές μορφές απασχόλησης, μεταβαλλόμενα ωράρια και εργασία εκτός εγκαταστάσεων ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες.

Για τον λόγο αυτό, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να αναζητούν τις επίσημες οδηγίες και τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις.

Το νέο καθεστώς από σήμερα

Η 16η Νοεμβρίου αποτελεί ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής στους νέους κλάδους, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου.

Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η ορθή λειτουργία του συστήματος, ώστε να αποτυπώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και να αποφεύγονται παραλείψεις ή λανθασμένες καταχωρίσεις.