Μετά από εισήγηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη πέρασαν οι τέσσερις επιτροπές που θα αναλάβουν την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΕΛ.Α.Σ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Φεβρουαρίου.

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν είναι η Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος, η Επιτροπή Καταστατικού, η Επιτροπή Θέσεων και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Αναλυτικά η σύνθεση των τεσσάρων επιτροπών:

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα

Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος.

Επιτροπή Καταστατικού

Συντονιστής: Κώστας Γαβρόγλου

Μέλη: Ακρίτας Καϊδατζής, Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Επιτροπή Θέσεων

Συντονιστής: Διονύσης Τεμπονέρας

Μέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης.

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)

Συντονιστής: Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Μέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.