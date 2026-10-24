Απέπλευσε από τη Νάπολη το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες για το καλώδιο – Την Τρίτη στο Ηράκλειο

Το πλοίο «Abeille Marengo», που πρόκειται να εκτελέσει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης αναχώρησε σήμερα Παρασκευή από τη Νάπολη της Ιταλίας.

Την Τρίτη αναμένεται να φτάσει στο Ηράκλειο, είναι όμως σε αναμονή για την έκδοση NAVTEX για την περιοχή των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η NAVTEX, που αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μόλις ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, θα δώσει και την ακριβή εικόνα του πώς και πού θα κινηθεί το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό.

Οι ίδιες πληροφορίες ήθελαν τις έρευνες να ξεκινούν ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί, στο όριο των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλιών της Κάσου.

Ο χάρτης με τη διαδρομή του καλωδίου

Το εταιρικό σχήμα του GSI, στο οποίο πλέον το πλειοψηφικό πακέτο έχει η γαλλική Meridiam και διαχειριστής είναι ο ΑΔΜΗΕ, καθώς και η ανάδοχος του έργου Nexans, είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη του έργου πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου και ανέμεναν το πράσινο φως, με την ολοκλήρωση των παρασκηνιακών επαφών που είχε η γαλλική πλευρά και προς την Τουρκία προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία με την υποβολή αιτήματος για την αδειοδότηση του πλοίου και την έκδοση NAVTEX.

Ανταλλαγή «μηνυμάτων»

Εν τω μεταξύ, «παράθυρο» για την απρόσκοπτη επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης ανοίγει η έμμεση ανταλλαγή δημόσιων «μηνυμάτων» μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Χακάν Φιντάν και Γιώργου Γεραπετρίτη, καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του Abeille Marengo.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε (στα «ΝΕΑ») ότι η Τουρκία απαιτεί να υπάρχει γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, η οποία να αναφέρει: «Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε».

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση (Mega), τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία θα ζητηθεί και έχει ζητηθεί άδεια για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν με τη σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία».

Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει την Κυριακή 18/10 το «Πρώτο Θέμα» για την ελληνική φόρμουλα, σύμφωνα με την οποία η αίτηση θα υποβληθεί στην Ελλάδα και συγχρόνως θα υπάρξει «ενημέρωση» (communication και όχι notification) και προς την Τουρκία και την Κύπρο.

Έτσι, ενώ αναμένεται ότι η Τουρκία θα θελήσει να παρουσιάσει την ενημέρωση ως «αίτημα», θα εκδώσει πιθανότατα δική της NAVTEX, για την οποία θα εκδοθεί ελληνική αντι-NAVTEX, ώστε οι εργασίες των ερευνών να μπορέσουν να ξεκινήσουν με την ελληνική άδεια και την Τουρκία να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται κατόπιν και δικής της συναίνεσης.