Κρήτη: Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για «πράσινες» επιχειρήσεις

Η νέα χρηματοδοτική δράση «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη», που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, παρουσιάστηκε στην Ολλανδία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνάντησης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τουριστικό τομέα. Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2026, στο Μίντελμπεργκ της Ολλανδίας, όπου φιλοξενήθηκε η 7η και τελική Συνάντηση Εταίρων και Φορέων του ευρωπαϊκού έργου DETOCS.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην απανθρακοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και στην υιοθέτηση πρακτικών που περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές άνθρακα.

Η δράση «Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ελληνική πλευρά παρουσίασε τη νέα πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης για την Εφαρμογή διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον», γνωστή ως «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021–2027» και προβλέπει τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού.

Οι παρεμβάσεις που υποστηρίζονται έχουν ως αντικείμενο:

Τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων .

. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .

. Τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος .

. Την εφαρμογή διεργασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Η πρόσκληση αξιοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα από τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου DETOCS.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις στα ξενοδοχεία

Στην τελική συνάντηση του έργου παρουσιάστηκαν οι αλλαγές και οι βελτιώσεις ενεργειακών πολιτικών που προώθησαν οι συμμετέχουσες χώρες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις ξενοδοχειακές μονάδες.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε θεματικό εγχειρίδιο καλών πρακτικών για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εκπρόσωποι των χωρών παρουσίασαν παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων υψηλότερης ενεργειακής αποδοτικότητας, τα οποία συνδυάζουν τη λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών αποτέλεσε βασικό αντικείμενο των εργασιών της συνάντησης.

Το ευρωπαϊκό έργο DETOCS και η συμμετοχή της Κρήτης

Το έργο DETOCS, με πλήρη τίτλο «DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support», υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG EUROPE.

Ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, έχει συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν δύο φορείς:

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) .

. Η Περιφέρεια Κρήτης.

Το αντικείμενο του έργου συνδέεται με την ανάπτυξη και βελτίωση πολιτικών που υποστηρίζουν τη μετάβαση του τουριστικού τομέα σε δραστηριότητες χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα, με ιδιαίτερη αναφορά στις ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχείων.

Ποιοι εκπροσώπησαν το ΜΑΙΧ και την Περιφέρεια Κρήτης

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία συμμετείχαν από το ΜΑΙΧ ο Δρ. Γεώργιος Αγγελάκης, διαχειριστής και υπεύθυνος του έργου, καθώς και ο Μιχαήλ Μηλιδάκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Μαρία Αποστολάκη, από το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Οι ευρωπαϊκοί φορείς που συμμετέχουν

Τον συντονισμό του DETOCS έχει αναλάβει το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οργανισμοί, πανεπιστήμια και αυτοδιοικητικοί φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτός από το ΜΑΙΧ και την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν:

Μάλτα: Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Υπουργείο Τουρισμού.

Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Υπουργείο Τουρισμού. Φινλανδία: Ο Οργανισμός Θερμόπολις και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβόθνιας.

Ο Οργανισμός Θερμόπολις και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβόθνιας. Ιταλία: Ο Δήμος Καμπομπάσο, στην Περιφέρεια Μολίσε.

Ο Δήμος Καμπομπάσο, στην Περιφέρεια Μολίσε. Βουλγαρία: Το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο του Πάζαρτζικ και ο Δήμος Μπουργκάς.

Το Περιφερειακό Ενεργειακό Γραφείο του Πάζαρτζικ και ο Δήμος Μπουργκάς. Ουγγαρία: Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κεντρικού Δούναβη.

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κεντρικού Δούναβη. Ολλανδία: Ο Δήμος Μίντελμπουρχ.

Ο Δήμος Μίντελμπουρχ. Γερμανία: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας.

Η συνάντηση της 14ης και 15ης Οκτωβρίου αποτέλεσε την έβδομη και τελική συνάντηση εταίρων και φορέων του DETOCS, με παρουσίαση των ενεργειακών πολιτικών, των καλών πρακτικών και των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας.