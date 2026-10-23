Metron Analysis: Η ΝΔ στο 30%, η ΕΛ.Α.Σ στο 15%, στο 13% το ΠΑΣΟΚ

Με 30% στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ κάνει double score στην ΕΛΑΣ, που χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει στο 15%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γκάλοπ της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το ΠΑΣΟΚ μειώνει στις 2 μονάδες την διαφορά με το κόμμα Τσίπρα και ανεβαίνει στο 13%, ενώ συνολικά 10 κόμματα – μαζί και η Συμμαχία Ελλήνων του Κασιδιάρη – εμφανίζονται δημοσκοπικά να παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή.

Στην τέταρτη θέση, αλλά με απώλεια 0,7 της μονάδας καταγράφηκε η Ελληνική Λύση, που έχει 6,2% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,8% (-0,3 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) , η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% (-0,1) , σταθερή η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%( από 4,4%) , η πρωτοεμφανζόμενη σε μέτρηση της Metron Analysis, Συμμαχία Ελλήνων, με 3,5% και το ΜεΡΑ25 με 3%(από 3,5%). Σταθερή από τον Ιούνιο στο 5% παραμένει η δυνητική ψήφος σε ένα «κόμμα Σαμαρά», ενώ οι αρνητικές γνώμες παραμένουν πολύ ψηλά, στο 85%.

Η καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Δύο μονάδες κάτω, στο 28%, μετρήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας που έχασε μία μονάδα και έπεσε στο 12%, διατηρώντας πάντως double score στη σύγκριση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος παρότι βελτιώνει κατά 2 μονάδες την προσωπική του αξιολόγηση, πέφτει στο 6% στην καταλληλότητα, μόλις μία μονάδα πάνω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε σταθερός στο 31% θετικών αξιολογήσεων για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ενώ η κυβέρνηση χάνει μία μονάδα και πέφτει στο 28%. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει 4 μονάδες και φτάνει στο 16% τις θετικές αξιολογήσεις.

Η πορεία της χώρας

Μειώνονται μήνα με τον μήνα εκείνοι που δηλώνουν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση: Από 69% τον Μάιο, έχουν πέσει σταδιακά στο 65%, ενώ παράλληλα έχουν ανέβει δύο μονάδες – από το 13% στο 15% -εκείνοι που δηλώνουν ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν.