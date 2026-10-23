Πέρασε από τη Βουλή η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται την αναγκαιότητα προστασίας των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», εγκρίθηκε επί της αρχής μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Παπαστεργίου: «Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία»

Υπερασπιζόμενος τις νέες ρυθμίσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο αναγκαία, αποτελεσματική και αναλογική παρέμβαση, επιμένοντας ότι είναι απολύτως συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επέλεξε να παρέμβει άμεσα, αντί να αναμένει την ολοκλήρωση μιας συνολικής ευρωπαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ. Παιδιά κάθε μέρα βυθίζονται στο διαδίκτυο και νομίζω ότι πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση να κάνει κάτι το οποίο οφείλει», ανέφερε.

Ο υπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με τα μέτρα περιορισμού της πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή τους έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα κατά τους πρώτους μήνες.

«Ας στείλουμε το μήνυμα ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου, που οδηγεί τα παιδιά σε εθισμό σε βάρος της ψυχικής τους υγείας, δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε.

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Ο ρόλος του Kids Wallet

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν εάν οι λογαριασμοί και οι υπηρεσίες που προσφέρουν απευθύνονται σε χρήστες που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εφαρμογή Kids Wallet, την οποία παρουσίασε ως εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική τεχνολογική λύση, αλλά βασίζεται σε ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν το καλοκαίρι του 2025. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάπτυξή της αποτέλεσε και απάντηση στα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Το Kids Wallet δεν είναι μια ελληνική πατέντα, ακολουθεί έναν κώδικα και τεχνικές προδιαγραφές που η Ευρώπη όρισε πέρσι το καλοκαίρι», ανέφερε.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα των παιδιών ή των χρηστών, αλλά μόνο η πληροφορία εάν βρίσκονται πάνω ή κάτω από το όριο των 15 ετών, χωρίς να γνωστοποιείται ούτε η ημερομηνία γέννησής τους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Με τα ζητήματα που υπάρχουν, το νομοσχέδιο για τα social media φέρνει στην κοινωνία κάτι που περιμένει», δήλωσε.