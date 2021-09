Freddie Mercury | Το βίντεο των Queen για τα γενέθλια του θρυλικού ροκ σταρ | +Video

Ο Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) της θρυλικής μπάντας των Queen θεωρείται μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της μουσικής σκηνής παγκοσμίως. Πρωτοπόρος και μοναδικός στο είδος του. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει «I won’t be a rock star. I will be a legend» (Δεν θα γίνω ένας ροκ σταρ, θα είμαι ένας θρύλος).

Ο Φαρόχ Μπουλσάρα γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στη Ζανζιβάρη της Τανζανίας. Ένα ντροπαλό αγόρι, που λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν αστέρι της πιο εμβληματικής μπάντας όλων των εποχών. Ο θρυλικός Freddie Mercury των Queen διέθετε μια φωνή φαινόμενο και αποτελεί 74 χρόνια μετά τη γέννησή του και 29 χρόνια μετά τον θάνατο του απο AIDS, τον πιο χαρισματικό τραγουδιστή όλων των εποχών.

Το θρυλικό τραγούδι-ύμνος «Bohemian Rhapsody» που ερμήνευσε μοναδικά ο Mercury κατάφερε να σπάσει ένα μοναδικό ρεκόρ στο YouΤube, αφού έγινε το πρώτο video clip που ξεπερνάει τις 1.000.000.000 προβολές που γυρίστηκε πριν τη δεκαετία του ’90 και συγκεκριμένα στα 70’s.

Γεννημένος στη Ζανζιβάρη (σαν σήμερα) στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, ο Freddie Mercury θα ήταν σήμερα 75 ετών.

Θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του και το έργο του, τα επίσημα κανάλια Queen και Freddie Mercury στο YouTube μοιράστηκαν ένα νοσταλγικό βίντεο-αφιέρωμα του με το hashtag #Freddie75.

«Ίσως είμαι μία τραγική φιγούρα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο χιούμορ στο τέλος, ξέρετε. Σε αυτό βασίζονται ουσιαστικά και τα τραγούδια μου», ανέφερε ο Φρέντι και συνέχισε: «Μου αρέσει να απολαμβάνω τον εαυτό μου και ποιος ο καλύτερος τρόπος από το να το κάνω αυτό στη σκηνή μπροστά σε 300.000 άτομα;».

Φρέντι Μέρκιουρι: Διέθετε τη φωνή ενός τενόρου

Η φωνή του Freddie Mercury ήταν τόσο μοναδική, διότι ήταν καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να την ελέγξει. Βάσει έρευνας μιας ομάδας Αυστριακών, Τσέχων και Σουηδών ερευνητών, από το πανεπιστήμιο της Βιέννης, προέκυψε ότι διέθετε τη φωνή ενός τενόρου, που έμοιαζε περισσότερο με αυτή ενός βαρύτονου.

Ότι οι φωνητικές χορδές του κινούνταν πιο γρήγορα απ’ ό,τι των υπολοίπων συναδέλφων του – ένα τυπικό βιμπράτο κινείται από 5,4 Hz μέχρι 6,9 Hz, του Μέρκιουρι κυμαινόταν στα 7,04 Hz. Οι ίδιοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο τραγουδιστής των Queen χρησιμοποιούσε και μια τεχνική που ονομάζεται «subharmonics» (υποαρμονικές) – κατά την οποία οι κοιλιακές πτυχές δονούνται μαζί με τις φωνητικές χορδές, ευρύτερα γνωστή ως «τραγούδια λαρυγγισμών».

Wembley 1985… Η υψωμένη γροθιά και ο θρίαμβος

Μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις των Queen ήταν στο show Live Aid του Wembley, που συγκέντρωσε 72.000 θεατές το 1985. Οι Queen ανέβηκαν στη σκηνή του Wembley έχοντας περί τα 17 λεπτά στη διάθεσή τους. Ακολούθησε η καλύτερη ίσως live εμφάνιση όλων των εποχών. Το single «Hammer to Fall» είχε μόλις κυκλοφορήσει και η εισαγωγή με το «Bohemian Rhapsody» έδωσε τη θέση της στο «Radio Ga Ga». Η στιγμή που ο Mercury υψώνει τη γροθιά του προς το κοινό έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα στην ιστορία της ροκ μουσικής. «Μπάσταρδοι, κλέψατε όλο το show», φαίνεται να είπε ο Elton John μετά τη συναυλία.

Η διάγνωση του AIDS και οι τελευταίες μέρες του «Innuendo»

H σόλο καριέρα του Freddie Mercury ξεκινά από τα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα. Πριν ακόμα κυκλοφορήσει το πρώτο του σόλο άλμπουμ και με το ψευδώνυμο Λάρι Λιούρεξ, είχε ηχογραφήσει μία εκτέλεση του «I Can Hear Music» που είχαν πρωτοτραγουδήσει οι Beach Boys. Το έτος του 1990 επιστρέφει στο στούντιο και ηχογραφεί μαζί με τους Queen το άλμπουμ «Innuendo» το τελευταίο άλμπουμ πριν αποσυρθεί από τη δισκογραφία.

Τον Οκτώβριο του 1986, ο βρετανικός τύπος ανέφερε ότι ο Μέρκιουρι έκανε αιματολογικές εξετάσεις για HIV στην κλινική Harley Street. Ο ρεπόρτερ της βρετανικής εφημερίδας The Sun, Χιου Γουάιτοου, ρώτησε τον Μέρκιουρι σχετικά με την ιστορία στο Heathrow Airport, καθώς επέστρεφε από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Τότε, ο Μέρκιουρι αρνήθηκε ότι έπασχε από την ασθένεια. Σύμφωνα με τον σύντροφό του, Τζιμ Χάτον, ο Μέρκιουρι διαγνώστηκε με AIDS στα τέλη του Απριλίου του 1987.

Στις 23 Νοεμβρίου του 1991 ο τραγουδιστής έκανε ανακοίνωση στον τύπο, που είχε κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσινγκτον στο Λονδίνο, ότι έπασχε από AIDS. Μία μέρα αργότερα πέθανε στο σπίτι του. Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά του οι γονείς του και η Μαίρη Όστιν (πρώην σύντροφός του). Ωστόσο, σε καθημερινή 24ωρη βάση μαζί του ήταν ο έξι χρόνια σύντροφός του, Τζιμ Χάτον, ο Πίτερ Φρίστοουν (προσωπικός του γραμματέας και στενός φίλος) και ο Τζο Φανέλι (πρώην εραστής και σεφ του).

Τον Νοέμβριο του 1995 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Made in Heaven» το οποίο περιείχε τα τελευταία ηχογραφημένα κομμάτια με τη φωνή του Μέρκιουρι: «A Winter’s Tale», «You Don’t Fool Me» και «Mother Love», τα οποία ο Μέρκιουρι ηχογράφησε λίγους μήνες πριν πεθάνει. Επειδή το κομμάτι «Mother Love» ηχογραφήθηκε σταδιακά, ο Μέρκιουρι δεν πρόλαβε να τραγουδήσει την τελευταία του στροφή, την οποία τελικά τραγούδησε ο Μπράιαν Μέι μετά τον θάνατό του.

Queen: Εισπράττουν 100.000 αγγλικές λίρες την ημέρα από το «Bohemian Rhapsody»

Οι Queen φέρονται να κερδίζουν 100.000 αγγλικές λίρες την ημέρα από την ταινία για τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι, «Bohemian Rhapsody». Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2018 και δίχασε θαυμαστές και κριτικούς ακολουθεί το ταξίδι του εκλιπόντος αρχηγού του συγκροτήματος της ροκ, από τα παιδικά του χρόνια έως τη δημιουργία των Queen και αργότερα τη σόλο καριέρα του.

Η βιογραφική ταινία «Bohemian Rhapsody» κατέγραψε κέρδη 654 εκατ. αγγλικών λιρών και σύμφωνα με νέους υπολογισμούς των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών της Αγγλίας, οι Queen, οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζον Ντίκον και το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Μέρκιουρι αποκομίζουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της κύριας εταιρεία τους, Queen Productions ο κύκλος εργασιών ήταν 42 εκατ. αγγλικές λίρες σε ένα έτος και τα κέρδη προ φόρων 19,17 εκατ. αγγλικές λίρες.

Καταβλήθηκε μέρισμα 20,17 εκατ. αγγλικών λιρών και διανεμήθηκε μεταξύ των επιζώντων μελών του γκρουπ και του ιδρύματος Φρέντι Μέρκιουρι στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Πέρσι ο Μπράιαν Μέι συζήτησε το ενδεχόμενο ενός σίκουελ της ταινίας «Bohemian Rhapsody» λέγοντας ότι οι δημιουργοί και ο ίδιος δεν θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη ένα φιλμ, παρ’ ότι εξέτασαν την πιθανότητα σοβαρά. Η ταινία δημιούργησε επιπλέον έσοδα από το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες streaming με μεγάλο αριθμό νέων θαυμαστών να αγοράζει επίσης τη μουσική του συγκροτήματος.

Η Queen productions ιδρύθηκε το 1975 και περιλαμβάνει εννέα επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις Queen Touring, Queen Films, Queen Theatrical Productions και We Will Rock You.

Σημειώνεται πως το 2021 σηματοδοτεί όχι μόνο τα 75α γενέθλια του Φρέντι και τα 30 χρόνια από τον θάνατό του, αλλά και την 50η επέτειο των Queen.