Ο Harry Potter επιστρέφει στους κινηματογράφους

Τα Epic Movie Nights επιστρέφουν στα Village Cinemas με μία ακόμη θρυλική σειρά ταινιών! Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η εταιρία θα φέρει και πάλι στις αίθουσες της όλες τις ταινίες του Harry Potter, οι οποίες θα παίζουν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο.

Αναλυτικότερα, τα Village θα φέρνουν από τις 25 Απριλίου και κάθε εβδομάδα μία νέα ταινία του θρυλικού Harry Potter franchise και η αρχή θα γίνει φυσικά με το Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος).

Στις 2 Μαΐου θα παίξει το Harry Potter and the Chamber of Secrets (Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά), στις 9 Μαΐου το Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν), στις 16 Μαΐου το Harry Potter and the Goblet of Fire (Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς), στις 23 Μαΐου το Harry Potter and the Order of the Phoenix (Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του Φοίνικα), στις 30 Μαΐου το Harry Potter and the Half-Blood Prince (Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος πρίγκιψ), ενώ το Epic Movie Nights θα ολοκληρωθεί με το Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου) και το Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου Μέρος Β) στις 6 και 13 Ιουνίου αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι πρόκειται για επανεκδόσεις των ταινιών και αυτό σημαίνει ότι θα δείτε μία αρκετά καλύτερη ποιότητα εικόνας, αλλά και ήχου.

Ακολουθεί η περίληψη που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Village Cinemas:

Καθώς η 11η επέτειος των γενεθλίων του Χάρι Πότερ πλησιάζει, ο ίδιος δεν έχει να περιμένει παρά ελάχιστα από τη θετή οικογένειά του, τους Ντάρσλι. Οι τελευταίοι είναι οι αντιπαθέστατοι συγγενείς του οι οποίοι, τελείως απρόθυμα, τον ανέλαβαν υπό την προστασία τους μετά το θάνατο των γονιών του. Σαν πρώτο δείγμα της «τρυφερής»… φιλοξενίας τους του παραχώρησαν ως δωμάτιο την αποθήκη κάτω από τις σκάλες του σπιτιού.

Μόνο που, ευτυχώς για τον Χάρι, η 11η επέτειος των γενεθλίων του θα αποδειχθεί… μαγική! Γιατί, φέτος, καταφθάνει ένα πολύ μυστηριώδες γράμμα με παραλήπτη τον Χάρι. Είναι γραμμένο με πράσινο μελάνι και το μεταφέρει μία κουκουβάγια. Ο Χάρι φυσικά εκπλήσσεται αλλά και ενθουσιάζεται με το περίεργο γράμμα, τότε όμως ο τρομοκρατημένος θείος Βέρνον το καταστρέφει, δευτερόλεπτα πριν ο Χάρι μπορέσει να διαβάσει το περιεχόμενο του.

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Robbie Coltrane, Fiona Shaw, Harry Melling, Richard Griffiths, Ian Hart, John Hurt, Alan Rickman και Maggie Smith.