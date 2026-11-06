Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες – Τι αλλάζει για funds και servicers

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών και την αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (5/11), έπειτα από έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα «κόκκινα» δάνεια και τη λειτουργία των funds.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο σύνολό του, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν επί της αρχής. Ωστόσο, επιμέρους διατάξεις συγκέντρωσαν ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη.

Σταθερό επιτόκιο 3% και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η υπουργική τροπολογία, η οποία προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Παράλληλα, δεκαπλασιάζεται το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers για παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου, από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατ. ευρώ.

Η τροπολογία εγκρίθηκε με 212 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 27 «παρών».

Στις νέες διατάξεις περιλαμβάνονται επίσης υποχρεώσεις διαφάνειας για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κανόνες επικοινωνίας με τους οφειλέτες και διαδικασίες διμερούς ρύθμισης χρεών.

Σφοδρή αντιπαράθεση για funds και servicers

Κατά τη συζήτηση, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι ενισχύεται η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των servicers.

«Σε κάθε δάνειο που δεν πληρώνει κάποιος, το πληρώνουν οι υπόλοιποι πολίτες», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να αποφεύγονται οι λεγόμενοι ηθικοί κίνδυνοι.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί επτά χρόνια άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά των «κόκκινων» δανείων.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, από τον ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε κριτική στην απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ κατηγόρησε τις κυβερνήσεις για τη λειτουργία των funds.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας προτίθεται να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την κατάργηση των funds.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Στην ονομαστική ψηφοφορία τέθηκαν 19 άρθρα, με τις θετικές ψήφους να κυμαίνονται από 158 έως 227.

Τη μεγαλύτερη στήριξη συγκέντρωσε το άρθρο 15, που αφορά την προστασία των συνεπών οφειλετών από ενέργειες είσπραξης, με 227 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 14 «παρών».

Ευρεία πλειοψηφία συγκέντρωσαν και οι διατάξεις για τη δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένων οφειλών προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς σε έως 120 δόσεις, με 197 θετικές ψήφους.