Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερό επιτόκιο 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες – Τι αλλάζει

Σημαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προωθεί η κυβέρνηση, με βασικό μέτρο την καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% για συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Η σχετική τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης δανείων.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026.

Ποιοι προβλέπεται να επωφεληθούν

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη, σύμφωνα με τον νόμο 4738/2020, και διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται οι οφειλέτες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμοι με βάση τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

Το μέτρο δεν αφορά αυτομάτως το σύνολο των πολιτών που διαθέτουν τραπεζικά δάνεια ή οφειλές προς εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης

Σύμφωνα με την τροπολογία, το επιτόκιο θα καθορίζεται στο 3% ετησίως και θα παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η πρόβλεψη αφορά τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που εντάσσονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με το υφιστάμενο πλαίσιο, το επιτόκιο μπορεί να μεταβάλλεται μετά την αρχική τριετία, ανάλογα με την εξέλιξη του Euribor.

Η νέα παρέμβαση στοχεύει στη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των μηνιαίων καταβολών για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Τι σημαίνει για μια οφειλή 100.000 ευρώ

Το υπουργείο παραθέτει ενδεικτικό παράδειγμα οφειλής ύψους 100.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που συνοδεύουν τη ρύθμιση, το οικονομικό όφελος μπορεί να φτάσει περίπου τις 20.200 ευρώ σε περίπτωση εξασφαλισμένης απαίτησης και τις 28.600 ευρώ σε περίπτωση ανεξασφάλιστης απαίτησης.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν συγκεκριμένο υπόδειγμα υπολογισμού και δεν αποτελούν εγγυημένο όφελος για κάθε δανειολήπτη.

Αυξάνονται τα πρόστιμα για τους servicers

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστές ως servicers.

Προβλέπεται αύξηση του ανώτατου διοικητικού προστίμου από 500.000 ευρώ σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η αλλαγή αποσκοπεί, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, στην ενίσχυση της εποπτείας και της συμμόρφωσης των εταιρειών με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Από πότε προβλέπεται η εφαρμογή

Το νέο καθεστώς σταθερού επιτοκίου προβλέπεται να αφορά καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης νομοθετικής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και τους όρους της δικής τους σύμβασης.

Η συζήτηση στη Βουλή δεν ισοδυναμεί από μόνη της με οριστική έναρξη ισχύος της ρύθμισης.