Συντάξεις: Πάνω από 190.000 αιτήσεις στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 – Νέο κύμα αποχωρήσεων από την εργασία

Ιδιαίτερα αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με χιλιάδες ασφαλισμένους να επιλέγουν την αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), οι αιτήσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 ανήλθαν σε 190.214.

Η εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία από τις υψηλότερες ετήσιες επιδόσεις των τελευταίων χρόνων.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Από τις συνολικά 190.214 αιτήσεις, οι 183.214 αφορούν περιπτώσεις που υπάγονται στην εσωτερική ασφαλιστική νομοθεσία.

Οι υπόλοιπες περίπου 7.000 συνδέονται με περιπτώσεις διεθνούς ασφάλισης.

Σημαντική διευκρίνιση αποτελεί ότι τα δεδομένα συνδυάζουν δημοσιευμένα στοιχεία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» με νεότερα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ, τα οποία δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί στο σύνολό τους ως οριστική επίσημη ετήσια στατιστική του e-ΕΦΚΑ.

Πάνω από 210.000 αιτήσεις έως το τέλος του έτους;

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων μπορεί να ξεπεράσει τις 210.000 έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η επίδοση θα πλησιάσει τα επίπεδα του 2021 και του 2022, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 και 211.133 αιτήσεις αντίστοιχα.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση και όχι για ήδη καταγεγραμμένο αποτέλεσμα του συνόλου του 2026.

Γιατί αυξάνονται οι αιτήσεις

Ένας βασικός παράγοντας είναι η συνταξιοδοτική ωρίμανση πολυπληθών ηλικιακών ομάδων που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αποχώρησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αναλύσεις που συνοδεύουν τα στοιχεία, η ανησυχία για πιθανές μελλοντικές μεταβολές στα όρια ηλικίας επηρεάζει ορισμένους ασφαλισμένους.

Η ύπαρξη αυτής της ανησυχίας δεν σημαίνει ότι έχει ανακοινωθεί ή αποφασιστεί νέα αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027.

Ο ρόλος της απασχόλησης συνταξιούχων

Οι αλλαγές στους κανόνες απασχόλησης όσων λαμβάνουν σύνταξη αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις αποχώρησης.

Η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας υπό τους προβλεπόμενους όρους δημιουργεί διαφορετικές επιλογές για ασφαλισμένους που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Επτά στις δέκα αιτήσεις από γυναίκες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ, περίπου επτά στις δέκα νέες αιτήσεις προέρχονται από γυναίκες.

Η αναλογία αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την περαιτέρω εξέταση των ασφαλιστικών διαδρομών, της ηλικιακής σύνθεσης και των εργασιακών χαρακτηριστικών των υποψήφιων συνταξιούχων.

Τι σημαίνει η αυξημένη ζήτηση

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων ενισχύει τη σημασία της έγκαιρης εξέτασης των φακέλων από τον e-ΕΦΚΑ.

Για τους πολίτες, το βασικό ζητούμενο είναι η ταχύτητα απονομής, η ορθότητα του υπολογισμού και η αποφυγή μεγάλων περιόδων αναμονής.

Η οριστική αξιολόγηση της φετινής χρονιάς θα είναι δυνατή μετά τη δημοσιοποίηση των πλήρων επίσημων στοιχείων.