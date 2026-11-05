Φορολογία 2027: Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν λιγότερο φόρο – Οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα

Αλλαγές στη φορολογική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων αναμένεται να αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, που αφορούν τα εισοδήματα του 2026.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες εκτιμάται ότι μπορούν να επωφεληθούν από τις αλλαγές.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη φορολογική κλίμακα και προτεινόμενες τροποποιήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Ωστόσο, οι ελαφρύνσεις δεν εφαρμόζονται οριζόντια σε όλους.

Τι αλλάζει στη φορολογική κλίμακα

Για το φορολογικό έτος 2026 ισχύουν διαφοροποιήσεις στους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίες επηρεάζονται από το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους νέους έως 25 ετών, για τους οποίους προβλέπεται μηδενικός συντελεστής στα δύο πρώτα εισοδηματικά κλιμάκια, μέχρι τις 20.000 ευρώ, υπό τους αντίστοιχους όρους.

Για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών προβλέπεται ευνοϊκότερος συντελεστής στο δεύτερο εισοδηματικό κλιμάκιο.

Οι διαφοροποιήσεις της κλίμακας δεν σημαίνουν απαλλαγή από κάθε φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί το σύστημα υπολογισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος για επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, προωθούνται πρόσθετες ρυθμίσεις που θα μπορούν να περιορίσουν την επιβάρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών.

Η ακριβής επίδραση θα εξαρτηθεί από την τελική μορφή των προτεινόμενων νομοθετικών διατάξεων και τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία κάθε υπόχρεου.

Ποιοι ενδέχεται να επωφεληθούν

Οι διαφοροποιήσεις συνδέονται με περισσότερες από μία παραμέτρους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ηλικία, τα εξαρτώμενα τέκνα και η περιοχή στην οποία ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα.

Για ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση, ενώ άλλοι επαγγελματίες ενδέχεται να μη διαπιστώσουν ουσιαστική μεταβολή στην τελική επιβάρυνση.

Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό μείωσης φόρου που να ισχύει για όλους.

Τι σημαίνει για τις μικρές επιχειρήσεις της Κρήτης

Οι αλλαγές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για χιλιάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στην εστίαση, στις υπηρεσίες και σε άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει τη διαθέσιμη ρευστότητα και τον οικονομικό προγραμματισμό.

Ωστόσο, το τελικό ποσό φόρου εξαρτάται από τα εισοδήματα, τις δαπάνες, το φορολογικό καθεστώς και τις ειδικές προϋποθέσεις του κάθε επαγγελματία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Οι επαγγελματίες χρειάζεται να διαχωρίζουν τις αλλαγές της φορολογικής κλίμακας από τις πρόσθετες προτάσεις για τον τεκμαρτό υπολογισμό.

Οι δεύτερες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από το τελικό νομοθετικό κείμενο.

Επομένως, η εκτίμηση για τους 155.000 δυνητικά ωφελούμενους δεν ισοδυναμεί με οριστικό υπολογισμό της φορολογικής ελάφρυνσης για κάθε φορολογούμενο.