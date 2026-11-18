Νέα δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και φιλοξενίας παιδιών σε δομές προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με την έναρξη της δεύτερης πρόσκλησης για την περίοδο 2026–2027.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί.

Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας, των οποίων οι νόμιμοι εκπρόσωποι δεν εξασφάλισαν voucher κατά την πρώτη πρόσκληση του β΄ κύκλου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς και άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι επιλέξιμων παιδιών.

Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2 και Β3.

Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να μην έχει λάβει αξία τοποθέτησης στην πρώτη πρόσκληση του β΄ κύκλου.

Επομένως, η νέα διαδικασία δεν αποτελεί γενικό νέο κύκλο αιτήσεων για κάθε οικογένεια ανεξαιρέτως.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει προγραμματιστεί να δεχθεί αιτήσεις από τις 10:00 της 18ης Νοεμβρίου.

Η τελική προθεσμία είναι η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ώρας, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να θεωρούν δεδομένη τη δυνατότητα νέας υποβολής.

Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του επίσημου εγχειριδίου.

Η αίτηση ολοκληρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία οριστικής υποβολής που προβλέπει η πλατφόρμα.

Η απλή έναρξη συμπλήρωσης στοιχείων δεν πρέπει να συγχέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Τι χρειάζεται προσοχή

Οι γονείς καλούνται να ελέγξουν την επιλεξιμότητα του παιδιού και τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμετοχή.

Σε περίπτωση λάθους ή εκκρεμότητας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στην επίσημη πρόσκληση.

Τι σημαίνει για τις οικογένειες της Κρήτης

Το πρόγραμμα ενδιαφέρει άμεσα τις οικογένειες του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Σητείας και της υπόλοιπης Κρήτης.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε δομές προσχολικής φροντίδας μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση της οικογενειακής καθημερινότητας.

Παράλληλα, η ένταξη των παιδιών σε κατάλληλες δομές αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσχολικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης.

Η αίτηση δεν εξασφαλίζει αυτομάτως voucher

Η υποβολή αίτησης αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Η τελική χορήγηση αξίας τοποθέτησης εξαρτάται από τον έλεγχο των κριτηρίων, την επιλεξιμότητα και τους όρους του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα και τις επόμενες διαδικασίες.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς

Η ΕΕΤΑΑ διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης στο 210 5214600, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00–16:00.

Παράλληλα, προβλέπεται υποστήριξη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helpdesk@eetaa.gr.

Η επίσημη ιστοσελίδα αποτελεί το βασικό σημείο ενημέρωσης για την αίτηση, τα δικαιολογητικά και το χρονοδιάγραμμα.