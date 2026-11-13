Market Pass 2026: Μηνιαίο voucher 60 ευρώ για 190.000 δικαιούχους

Σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα δοθεί από τον ερχόμενο Δεκέμβριο το Market Pass 2026, σε μορφή voucher που θα αγγίζει τα 60 ευρώ ανά μήνα.

Η οικονομική ενίσχυση όπως έχει γίνει γνωστό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αγοραστούν προϊόντα από σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λαϊκές αγορές.

Η πρώτη δόση πληρωμής, που θα γίνει τον Δεκέμβριο, περιλαμβάνει αναδρομικά έως 1.000 ευρώ, με το μέσο μηνιαίο voucher να διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Market Pass 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας σε ευάλωτα νοικοκυριά μπαίνουν οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), οι οποίοι διατήρησαν χωρίς διακοπή την ιδιότητα του δικαιούχου μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Αυτό που πρέπει να προσέξουν ως βασική προϋπόθεση, για να λάβουν το voucher του Market Pass, είναι να έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την ένταξή τους στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια πρόσθετη ενέργεια, όπως νέα αίτηση, επομένως η διαδικασία γίνεται αυτόματα.

Όπως είχε διευκρινίσει η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, το Market Pass 2026 αποτελεί μετεξέλιξη του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας με τρόφιμα και άλλα βασικά είδη σε κουτιά, τα οποία έπαιρναν κάθε μήνα οι δικαιούχοι του ΕΕΕ (σ.σ. διανομές τροφίμων πρώην ΤΕΒΑ).

Εκτός από τους δικαιούχους του πρώην ΚΕΑ, αναμένεται να ενταχθούν και τα άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αρκεί να υπάρχει πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο.

Σε νέες της δηλώσεις για το Market Pass 2026, είπε ότι η αλλαγή αυτή «δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής της βοήθειας, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών: τέλος στις ουρές για την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων και στον στιγματισμό, με ελευθερία επιλογής των προϊόντων και των καταστημάτων από κάθε οικογένεια».

Περίπου 190.000 νοικοκυριά θα επωφεληθούν από τα vouchers τροφίμων σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. «Θα έχουν ένα μηνιαίο κουπόνι 60 ευρώ και αναδρομικό κουπόνι 1.000 ευρώ, πριν από τα Χριστούγεννα» ανέφερε χαρακτηριστικά.