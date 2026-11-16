Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής της ετήσιας επιστροφής ενοικίου για το 2026, με τα δικαιούχα νοικοκυριά να αναμένουν την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η πληρωμή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τελευταία ημέρα του μήνα.

Το μέτρο αφορά μισθωτές κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης, με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2025.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στο ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου.

Εφόσον ένα νοικοκυριό πλήρωνε σταθερό μηνιαίο ενοίκιο για ολόκληρο το 2025, η επιστροφή ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα μηνιαίο μίσθωμα, μέχρι το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

Για παράδειγμα, κάποιος που κατέβαλε 500 ευρώ κάθε μήνα για 12 μήνες έχει ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ.

Το ένα δωδέκατο αντιστοιχεί σε 500 ευρώ.

Εάν ο ίδιος μισθωτής πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια, αυτό είναι το ποσό της επιστροφής που προκύπτει από τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία

Το βασικό ανώτατο όριο για την κύρια κατοικία είναι 800 ευρώ ετησίως.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έτσι, για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά το ανώτατο όριο μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.

Ωστόσο, η προσαύξηση δεν σημαίνει ότι καταβάλλεται αυτομάτως ολόκληρο το ανώτατο ποσό.

Η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο του πραγματικού ετήσιου μισθώματος.

Τι ισχύει για τις οικογένειες

Εάν οικογένεια με δύο παιδιά κατέβαλε ενοίκιο 600 ευρώ τον μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η επιστροφή υπολογίζεται σε 600 ευρώ και όχι σε 900.

Το αυξημένο όριο των 900 ευρώ θα αποκτούσε σημασία εάν το ετήσιο μίσθωμα δικαιολογούσε μεγαλύτερη επιστροφή.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο συνδυάζει την πραγματική δαπάνη ενοικίου με ανώτατα ποσά ενίσχυσης.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Μία από τις αλλαγές του 2026 αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων.

Με νομοθετική ρύθμιση αυξήθηκαν τα όρια που εφαρμόζονται στην επιστροφή ενοικίου, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 43.000 ευρώ μπορεί να πληροί το νέο εισοδηματικό όριο των 45.000 ευρώ.

Η ικανοποίηση του εισοδηματικού κριτηρίου δεν εγγυάται από μόνη της την καταβολή.

Εξετάζονται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Για την κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψη και η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού.

Το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 120.000 ευρώ για άγαμο μισθωτή.

Προβλέπεται προσαύξηση 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έτσι, το αντίστοιχο όριο φτάνει τις 140.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά και τις 180.000 ευρώ για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Τα συγκεκριμένα κριτήρια αφορούν την ενίσχυση της κύριας κατοικίας.

Ξεχωριστή επιστροφή για φοιτητική στέγη

Το μέτρο προβλέπει ενίσχυση και για τη φοιτητική κατοικία.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε επιλέξιμη φοιτητική κατοικία, ανάλογα με τη δαπάνη ενοικίου.

Η ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από την επιστροφή που αφορά την κύρια οικογενειακή κατοικία.

Για παράδειγμα, οικογένεια που νοικιάζει κύρια κατοικία με 600 ευρώ και φοιτητικό σπίτι με 400 ευρώ τον μήνα μπορεί να δικαιούται συνολική ενίσχυση 1.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όταν περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά χρησιμοποιούν το ίδιο φοιτητικό σπίτι, η ενίσχυση για το συγκεκριμένο ακίνητο καταβάλλεται μία φορά.

Πώς θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση προβλέπεται να καταβληθεί εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Ο υπολογισμός βασίζεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και στις σχετικές διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθώσεων.

Για τους δικαιούχους είναι σημαντικό να είναι ορθά καταχωρισμένα τα στοιχεία μίσθωσης και ο τραπεζικός λογαριασμός.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Η ενίσχυση δεν υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που καταβάλλεται σήμερα, τον Νοέμβριο του 2026.

Αφορά τα μισθώματα του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2025.

Εάν η μίσθωση διήρκεσε λιγότερους από 12 μήνες ή ο ενοικιαστής μετακόμισε κατά τη διάρκεια του έτους, ο υπολογισμός προσαρμόζεται στην πραγματική ετήσια δαπάνη.

Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να διακρίνουν την προγραμματισμένη καταβολή από την πραγματική πίστωση των χρημάτων.

Αναμένεται η ημερομηνία πίστωσης

Μέχρι τη σημερινή ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί συγκεκριμένη νωρίτερη ημερομηνία για την πίστωση στο σύνολο των δικαιούχων.

Το επιβεβαιωμένο χρονικό πλαίσιο αφορά πληρωμή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.