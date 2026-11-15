Σούπερ μάρκετ: Έως 11,4% ακριβότερο το ίδιο καλάθι σε διαφορετικές αλυσίδες – Τι δείχνουν οι τιμές

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Το κόστος για 25 πανομοιότυπα επώνυμα προϊόντα σε πέντε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κυμαίνεται από 44,24 έως 48,78 ευρώ.

Η διαφορά στο συνολικό κόστος ξεπερνά το 10% ημερησίως και φτάνει το 11,4% με βάση τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών.

Οι τιμές διαφέρουν λόγω εμπορικής πολιτικής, συμφωνιών με προμηθευτές και προωθητικών ενεργειών κάθε αλυσίδας.

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να εντοπίζουν σημαντικές διαφορές πριν από τις αγορές τους. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των ίδιων ακριβώς προϊόντων μεταξύ μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.Από 44,24 έως 48,78 ευρώ το κόστος για 25 πανομοιότυπα επώνυμα προϊόντα – Η σύγκριση μέσω της πλατφόρμας PosoKanei αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με ανάλυση της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr, ένα καλάθι με 25 επώνυμα προϊόντα, ίδιων συσκευασιών και ποσοτήτων, μπορεί να εμφανίζει αισθητή απόκλιση στο συνολικό κόστος ανάλογα με την αλυσίδα.

Η διαφορά ξεπερνά το 10% στη συγκεκριμένη ημερήσια αποτύπωση, ενώ σε σύγκριση των μέσων τιμών των τελευταίων 30 ημερών φτάνει το 11,4%.

Από 44,24 έως 48,78 ευρώ για τα ίδια προϊόντα

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε πέντε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ.

Η διαφορά ανέρχεται σε 4,54 ευρώ για την ίδια ακριβώς ομάδα προϊόντων.

Σε ποσοστιαία βάση, η ημερήσια απόκλιση αντιστοιχεί σε περίπου 10,3% σε σχέση με το οικονομικότερο καλάθι.

Η σύγκριση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν αφορά διαφορετικές μάρκες ή προϊόντα διαφορετικής ποιότητας.

Αφορά πανομοιότυπες επιλογές καταναλωτών, γεγονός που επιτρέπει πιο άμεση σύγκριση των τιμών.

Η μεγαλύτερη διαφορά στον μέσο όρο του μήνα

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζονται οι μέσες τιμές μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η απόκλιση μεταξύ του οικονομικότερου και του ακριβότερου καλαθιού φτάνει το 11,4%, με βάση τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι οι αποκλίσεις δεν εμφανίζονται απαραίτητα μόνο σε μία συγκεκριμένη ημέρα.

Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε προϊόν είναι σταθερά ακριβότερο στην ίδια αλυσίδα.

Γιατί διαφέρουν οι τιμές

Οι τιμές των προϊόντων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης, οι συμφωνίες με προμηθευτές, οι προωθητικές ενέργειες και τα διαφορετικά περιθώρια κέρδους.

Μια αλυσίδα μπορεί να προσφέρει χαμηλότερη τιμή σε συγκεκριμένα είδη, αλλά να είναι ακριβότερη σε άλλα.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή ενός καταστήματος με βάση μία μόνο προσφορά δεν εξασφαλίζει απαραίτητα το χαμηλότερο συνολικό κόστος αγορών.

Η πραγματική σύγκριση χρειάζεται να γίνεται στο σύνολο των προϊόντων που αγοράζει ένα νοικοκυριό.

Τι δείχνει η πλατφόρμα PosoKanei

Η πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr επιτρέπει στους καταναλωτές να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές προϊόντων μεταξύ αλυσίδων.

Μέσα από τη συγκέντρωση δεδομένων για συγκεκριμένες συσκευασίες και μάρκες, προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά.

Το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί πριν από τις αγορές, ώστε ο καταναλωτής να διαπιστώνει εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα είδη που τον ενδιαφέρουν.

Η χρήση του δεν αντικαθιστά τον έλεγχο της τελικής τιμής στο κατάστημα, καθώς ενδέχεται να μεσολαβούν αλλαγές ή προσφορές.

Τι σημαίνει για μια οικογένεια

Μια διαφορά 4,54 ευρώ σε καλάθι 25 προϊόντων μπορεί να φαίνεται περιορισμένη όταν εξετάζεται μεμονωμένα.

Όταν όμως οι αγορές επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα στον μήνα, οι αποκλίσεις μπορούν να επηρεάσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει αυτομάτως το ίδιο ποσό, καθώς οι ανάγκες, οι ποσότητες και οι επιλογές προϊόντων διαφέρουν.

Η βασική διαπίστωση είναι ότι η σύγκριση τιμών μπορεί να έχει πρακτικό οικονομικό όφελος.

Η σημασία για τους καταναλωτές της Κρήτης

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη καθημερινής χρήσης εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους καταναλωτές της Κρήτης.

Για νοικοκυριά σε περιοχές όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα και η Σητεία, ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η πραγματική διαθεσιμότητα διαφορετικών αλυσίδων και το κόστος μετακίνησης προς αυτές.

Μια χαμηλότερη τιμή δεν αποτελεί πάντοτε οικονομικότερη επιλογή όταν απαιτείται μεγάλη μετακίνηση.

Η σωστή σύγκριση είναι το κλειδί

Τα σημερινά στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και συστηματικής παρακολούθησης των τιμών.

Η σύγκριση ίδιων προϊόντων προσφέρει μια πιο αντικειμενική εικόνα από τη γενική εντύπωση ότι μια αλυσίδα είναι συνολικά ακριβή ή φθηνή.

Για τους καταναλωτές, το σημαντικότερο είναι να γνωρίζουν τι πληρώνουν και ποιες εναλλακτικές έχουν.