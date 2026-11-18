Νέα παρέμβαση για τη διαχείριση των βοσκοτόπων και την κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Με ανακοίνωσή της σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, η ΠΟΓΕΔΥ ασκεί έντονη κριτική στο ισχύον πλαίσιο της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη, όπου η κτηνοτροφία και η αξιοποίηση βοσκήσιμων εκτάσεων συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα σημαντικού αριθμού παραγωγών.

Τι είναι η τεχνική λύση

Ο όρος «τεχνική λύση» χρησιμοποιείται για διοικητικούς μηχανισμούς κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων στο πλαίσιο των αγροτικών ενισχύσεων.

Το σύστημα δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τη χαρτογράφηση και την αναγνώριση βοσκοτόπων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει προκαλέσει διαχρονικά αντιπαραθέσεις για την ακρίβεια των στοιχείων και την αντιστοίχιση των επιλέξιμων εκτάσεων με την πραγματική κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Τι υποστηρίζει η ΠΟΓΕΔΥ

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι τεχνικές και διοικητικές διευθετήσεις δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος.

Κατά την άποψή της, υπάρχει κίνδυνος να διατηρηθούν ή ακόμη και να ενταθούν προβλήματα που συνδέονται με την κατανομή των εκτάσεων.

Οι επισημάνσεις αφορούν τις ρυθμίσεις της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης και το πλαίσιο ελέγχου των ενισχύσεων.

Πρόκειται για θέσεις και καταγγελίες της Ομοσπονδίας, οι οποίες δεν ισοδυναμούν με απόδειξη ότι συγκεκριμένοι παραγωγοί έχουν παρανομήσει.

Η σημασία των ελεγκτικών υπηρεσιών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει η ΠΟΓΕΔΥ είναι η στελέχωση των δημόσιων γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι χωρίς επαρκές προσωπικό, κατάλληλα εργαλεία και αποτελεσματικούς επιτόπιους ελέγχους, η αξιοπιστία του συστήματος επιδοτήσεων μπορεί να υπονομευθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων προϋποθέτει ουσιαστική επιβεβαίωση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Η σημερινή ανακοίνωση συνδέεται με τη συζήτηση για παρατηρήσεις ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων και την ανάγκη συμμόρφωσης του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών.

Η Ομοσπονδία αξιοποιεί τις εξελίξεις αυτές για να υποστηρίξει την ανάγκη βαθύτερων αλλαγών.

Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών παρατηρήσεων απαιτεί εξέταση των επίσημων εγγράφων και του ακριβούς πεδίου ελέγχου.

Γιατί αφορά ιδιαίτερα την Κρήτη

Η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό οικονομικό τομέα σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Η κατανομή των βοσκήσιμων εκτάσεων και ο καθορισμός της επιλεξιμότητας επηρεάζουν τις δυνατότητες πρόσβασης σε αγροτικές ενισχύσεις.

Για τους πραγματικούς παραγωγούς, η σταθερότητα και η διαφάνεια του συστήματος αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις οικονομικού προγραμματισμού.

Τυχόν αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, ιδιαίτερα όταν οι ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους.

Οι εκκρεμότητες στις πληρωμές

Η συζήτηση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αιτήσεων και προγραμματισμένες πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων για το 2026.

Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιοποιήσει ειδικές οδηγίες και προθεσμίες για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ δεν μεταβάλλει από μόνη της τις επίσημες προθεσμίες.

Οι δικαιούχοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της αρμόδιας αρχής για τις υποχρεώσεις τους.

Το αίτημα για ουσιαστική αλλαγή

Η ΠΟΓΕΔΥ ζητά αναθεώρηση των επίμαχων ρυθμίσεων και ενίσχυση των δημόσιων μηχανισμών ελέγχου.

Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή ενός συστήματος στο οποίο οι ενισχύσεις θα κατανέμονται βάσει σαφών και ελέγξιμων στοιχείων.

Η περαιτέρω εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων, τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.