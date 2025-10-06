Τέλος εποχής για το ΣΔΟΕ – Μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ όλες οι αρμοδιότητες

Αφήνοντας στην άκρη τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί για τη σκοπιμότητα κατάργησης του- ομολογουμένως εδώ και χρόνια αποψιλωμένου- ΣΔΟΕ, η ουσία είναι ότι από σήμερα ξεκινά η μάλλον πολύπλοκη, τεχνικά και νομικά, μεταφορά από τη μια μεριά της Πειραιώς, όπου στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Σώματος, στην άλλη μεριά της Πειραιώς, όπου βρίσκονται, πλέον, οι κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Χιλιάδες φάκελοι του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ

Ξεκινώντας από την ουσία, δηλαδή τους φακέλους με τις ανοικτές υποθέσεις του ΣΔΟΕ, απόφαση ορίζει ότι αυτοί μεταφέρονται, μεν, στην ΑΑΔΕ, αλλά οι χειριστές τους θα παραμείνουν οι ίδιοι.

Ειδικότερα, το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου μεταφέρεται από σήμερα στην ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχει οριστικοποιηθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του ΟΠΣ ELENXIS του ΥΠΕΘΟΟ.

Την ευθύνη για τον χειρισμό και την ολοκλήρωση αυτών των υποθέσεων φέρουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι, στα χέρια των οποίων εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατά την 6/10/2025, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή στην οποία θα ενταχθούν οι εν λόγω υπάλληλοι εντός της ΑΑΔΕ και ανεξάρτητα του Περιγράμματος Θέσης Εργασίας στο οποίο θα καταταγούν στην ΑΑΔΕ μετά την 1/1/2026.

Κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και με τις νομικές εκκρεμότητες του ΣΔΟΕ, καθώς οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς βίαιη διακοπή τους ή δήλωση περί επανάληψής τους, από την ΑΑΔΕ. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων αρμοδιότητας ΣΔΟΕ ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ από 06/10/2025.

Οι τελευταίες υποθέσεις, που είχαν δημοσιοποιηθεί από το ΣΔΟΕ, αφορούσαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών για εισαγωγή 12,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα, καθώς και στον εντοπισμό 56 κιλών κοκαΐνης, κρυμμένων σε κοντέινερ με… γαρίδες από το Εκουαδόρ.

Οι υπάλληλοι

Όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό του άλλοτε παντοδύναμου ΣΔΟΕ, συνολικά 365 υπάλληλοι μετακινούνται στην ΑΑΔΕ.

Οι εν λόγω υπάλληλοι διατηρούν την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, την εργασιακή τους σχέση και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μέχρι 31/12/2025 και κατά το διάστημα αυτό δεν μετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός περιπτώσεων κάλυψης κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ΑΑΔΕ.

Όσοι ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, αναφορά προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τους ίδιους και από τον Προϊστάμενό τους, με περιγραφή των ελεγκτικών αντικειμένων και των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το 2022 έως σήμερα, ενώ οι υπηρετούντες προϊστάμενοι και αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων του ΣΔΟΕ, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις οργανικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και μετά τη μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ μέχρι 31/12/2025.

Τα πράγματα θα αλλάξουν από την Πρωτοχρονιά. Από την 1/1/2026, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ θα καταταγούν σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και στους βαθμούς αυτών, των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ που θα τοποθετηθούν. Ειδικώς, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα καταταγούν προσωρινά σε ΠΘΕ Ελεγκτή Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και του ελάχιστου απαιτούμενου επίπεδου επάρκειας ως προς τις ικανότητες που προβλέπονται σε αυτά. Ο έλεγχος αυτών των προϋποθέσεων θα διενεργηθεί μέσα στο α΄εξάμηνο του 2026.

Από σήμερα, μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ από το ΣΔΟΕ και όλα τα κατασχεμένα είδη, τα πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις, καθώς και τα αναλώσιμα, τα περιουσιακά στοιχεία και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της επιχειρησιακής δράσης

και λειτουργίας των μεταφερόμενων Υπηρεσιών.