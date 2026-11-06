Βρετανία: Κορυφαία διάκριση για νέα βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μια νέα βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου απέσπασε το φετινό βραβείο Baillie Gifford, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στη Βρετανία για βιβλία ιστορίας, βιογραφίας και άλλων έργων μη μυθοπλασίας.

Το «Alexander: God, King, Man» («Αλέξανδρος: Θεός, Βασιλιάς, Άνθρωπος») του Βρετανού ιστορικού Έντμουντ Ρίτσαρντσον ανακηρύχθηκε νικητής σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (4/11) στο Λονδίνο, εξασφαλίζοντας στον συγγραφέα χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, που καθιερώθηκε το 1999, που το βραβείο απονέμεται σε έργο με αντικείμενο την αρχαία ιστορία.

Η Κίρστι Λανγκ, δημοσιογράφος και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, χαρακτήρισε το βιβλίο ένα έργο που «διαβάζεται σαν μυθιστόρημα», παρά το μεγάλο εύρος της ιστορικής έρευνας στην οποία βασίζεται.

«Σε παρασύρει τόσο, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στο πεδίο της μάχης, ότι διασχίζεις την Κεντρική Ασία και την Αίγυπτο μαζί με τον Αλέξανδρο», δήλωσε στο Associated Press.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους κριτές η αξιοποίηση ιστορικών πηγών από 12 αρχαίες γλώσσες, τις οποίες μετέφρασε ο ίδιος ο συγγραφέας.

Δέκα χρόνια έρευνας για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Ο Ρίτσαρντσον, καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ, αφιέρωσε μια δεκαετία στην έρευνα για το βιβλίο του, επιχειρώντας να εξετάσει τη ζωή του Αλεξάνδρου χωρίς να θεωρεί δεδομένη την κατοπινή του φήμη.

«Κανείς δεν τον αποκαλούσε Μέγα Αλέξανδρο όσο ζούσε. Κανείς δεν πίστευε ότι θα κατακτούσε τον κόσμο», ανέφερε στο AP.

Ο ιστορικός θεωρεί τις εκστρατείες του Αλεξάνδρου ένα από τα γεγονότα που άλλαξαν βαθύτερα την πορεία της ανθρωπότητας. Καθώς ο στρατός του προχωρούσε στην Ασία, οι επαφές ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς πολλαπλασιάζονταν. Ιδέες, γνώσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα περνούσαν από τον έναν πολιτισμό στον άλλον, επηρεάζοντας για αιώνες τις κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στα εδάφη της αυτοκρατορίας του.

Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε το βιβλίο «μια ερωτική επιστολή στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στο έργο των ιστορικών και των αρχαιολόγων», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής έρευνας σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανθρωπιστικές σπουδές αντιμετωπίζουν περικοπές στη χρηματοδότησή τους.

Η επιστροφή της αρχαίας Ελλάδας στο προσκήνιο

Όπως αναφέρει το Associated Press, η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την αρχαία ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την κλασική λογοτεχνία.

Η Κίρστι Λανγκ συνέδεσε την τάση αυτή και με την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, εκτιμώντας ότι η βιογραφία του Αλεξάνδρου μπορεί να προσελκύσει το κοινό που ενδιαφέρεται για τις μεγάλες αφηγήσεις της αρχαιότητας.

«Ήξεραν να αφηγούνται σπουδαίες ιστορίες», είπε για τους αρχαίους Έλληνες. «Ζωή, θάνατος, αγάπη, σχέσεις, τραγωδία. Μιλούν στα πιο βασικά ανθρώπινα συναισθήματα και κίνητρα».

Οι κριτές χαρακτήρισαν το βιβλίο του Ρίτσαρντσον «μια ερωτική επιστολή στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στο έργο των ιστορικών και των αρχαιολόγων», σε μια εποχή που οι συγκεκριμένοι κλάδοι αντιμετωπίζουν περικοπές χρηματοδότησης σε πανεπιστήμια της Βρετανίας και άλλων χωρών.

Το «Alexander: God, King, Man» επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερα από 350 υποψήφια βιβλία. Στην τελική εξάδα περιλαμβάνονταν επίσης το «London Falling» του δημοσιογράφου Πάτρικ Ράντεν Κιφ και η βιογραφία του Τζέιμς Μπόλντουιν «Baldwin: A Love Story» του Νίκολας Μπογκς.

Το βραβείο Baillie Gifford απονέμεται κάθε χρόνο σε αγγλόφωνα βιβλία μη μυθοπλασίας, καλύπτοντας πεδία όπως η ιστορία, η πολιτική, η επιστήμη, η βιογραφία και οι τέχνες.