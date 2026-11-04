Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο στην Αγία Μαρίνα Χανίων

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 22χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή.

Η απόφαση για μεταφορά στο Ηράκλειο

Μετά την αρχική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Χανίων, οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος εισήχθη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Παραμένει διασωληνωμένος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο νεαρός συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική ιατρική ενημέρωση για τη φύση των τραυμάτων του ή για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του τροχαίου

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί επιβεβαιωμένα στοιχεία για το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα στην Αγία Μαρίνα.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού και η ανάγκη μεταφοράς του νεαρού σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αναδεικνύουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει ένα τροχαίο περιστατικό.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην πορεία της υγείας του 22χρονου και στις νεότερες επίσημες πληροφορίες από το νοσοκομείο.