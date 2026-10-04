Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο Οροπέδιο Λασιθίου

Δραματικές ώρες εξακολουθούν να βιώνουν πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς τα ορμητικά νερά αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένες υποδομές, αποκλεισμένους οικισμούς και τεράστιες ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Στα Ζωνιανά περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό. Την ίδια ώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφή που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κηπευτικά.

Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοι

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, όπου ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.

Περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού ασκούν ισχυρή πίεση στην περιοχή. Η ανησυχία επικεντρώνεται στα στηθαία που περιβάλλουν τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη του νερού δεν υποχωρεί όσο συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους.

Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό.

Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά παρέσυραν και κατέστρεψαν το δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και πάνω. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση ούτε για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν

οι εργασίες αποκατάστασης.

Οι φωτογραφίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής