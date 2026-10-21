Στ. Αρναουτάκης: «Ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνει ο βατήρας για την πραγματική Περιφερειακή Διακυβέρνηση»

Την ανάγκη να περάσει η χώρα από τη γραφειοκρατία και τη μικροδιοίκηση στην ουσιαστική Περιφερειακή Διακυβέρνηση, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρετίζοντας τις εργασίες της διημερίδας για το Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Την ενημερωτική συνάντηση συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, χαιρετίζοντας την διοργάνωση ως Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, επισήμανε ότι η κωδικοποίηση των περισσότερων από 500 διασπαρμένων νομοθετημάτων αποτελεί θετικό γεγονός, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν είναι ο τελικός προορισμός αλλά ο βατήρας για το επόμενο μεγάλο βήμα: «Να αφήσουμε οριστικά την εποχή της μικροδιοίκησης και του γραφειοκρατικού εναγκαλισμού των Αθηνών, μεταβαίνοντας προς την πραγματική Περιφερειακή Διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στη σημερινή πραγματικότητα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης στάθηκε στη μεγάλη αντίφαση που βιώνει ο θεσμός. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δείκτες αποκέντρωσης, η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ ως προς τη δημοσιονομική αποκέντρωση, ενώ με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ανάμεσα σε 153 χώρες βρίσκεται στην ουρά της κατάταξης, με περισσότερες από 21.500 αρμοδιότητες να συγκεντρώνονται στο κεντρικό κράτος. Την ίδια ώρα, Περιφέρειες και Δήμοι καλούνται να αντεπεξέλθουν με υποστελεχωμένες υπηρεσίες και αυξανόμενες ευθύνες χωρίς αντίστοιχους πόρους.

«Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας απλός, άφωνος εκτελεστικός βραχίονας της κεντρικής εξουσίας. Οφείλουν να αποτελούν τον κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό μοχλό που σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στη βάση των περιφερειακών αναπτυξιακών ταυτοτήτων», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Για την επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης έθεσε τρεις καθοριστικές προτεραιότητες:

Τερματισμός των αλληλοεπικαλύψεων ανάμεσα σε κράτος, περιφέρειες και δήμους, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια δικαίου στις διοικητικές πράξεις των αιρετών και η ουσιαστική καινοτομία μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις

Πραγματική οικονομική αυτοτέλεια

Καθιέρωση σταθερών πόρων, πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση, ενεργοποίηση τοπικών εσόδων και αντικειμενικοί κανόνες χρηματοδότησης με πλήρη διαφάνεια

Αντιστοίχιση πόρων και αρμοδιοτήτων

Καμία μεταφορά νέας αρμοδιότητας χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση και το αναγκαίο προσωπικό

«Δεν μπορεί το κράτος να μεταφέρει μόνο τις ευθύνες και να κρατά για τον εαυτό του τα μέσα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε ότι η μετάβαση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση αποτελεί εθνική ανάγκη και θεμελιώδες συστατικό του ευρωπαϊκού δημοκρατικού κεκτημένου. Κάλεσε το κεντρικό κράτος να αποβάλει τον φόβο της απώλειας του ελέγχου και να εμπιστευτεί τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της περιφέρειας για μια ισχυρή, δημοκρατική και ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.