ΒΟΑΚ: Καθίζηση τουλάχιστον 50 μέτρων στη σήραγγα Σεληναρίου – Σταμάτησαν οι εργασίες, ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επαναχάραξης

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα της καθίζησης στη νέα σήραγγα Σεληναρίου, στο υπό κατασκευή τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα εκτείνεται σε μήκος τουλάχιστον 50 μέτρων.

Η κατασκευάστρια εταιρεία AKTOR επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες στο εσωτερικό της σήραγγας έχουν ανασταλεί, ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν νέες τεχνικές έρευνες για την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες δεν αποτελούν πρόσφατη διαπίστωση. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, σοβαρά προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, πολύ πριν από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα ερωτήματα για την επάρκεια των αρχικών μελετών, τις τεχνικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στο έργο.

Τουλάχιστον 50 μέτρα το μήκος της καθίζησης

Ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της AKTOR, Γιώργος Τσαπρούνης, επιβεβαίωσε ότι η καθίζηση επηρεάζει μήκος τουλάχιστον 50 μέτρων της υπό κατασκευή σήραγγας.

Η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία την αναλυτική τεχνική διερεύνηση πριν αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισής του.

Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστικές εργασίες στο εσωτερικό έχουν διακοπεί, ενώ προβλέπεται η διεξαγωγή ερευνών τόσο από την κατασκευάστρια εταιρεία όσο και από το Υπουργείο Υποδομών, ως αναθέτουσα αρχή.

Στόχος είναι να διαπιστωθούν η πραγματική έκταση των ζημιών, η κατάσταση του γεωλογικού σχηματισμού και οι τεχνικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια.

Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε ο απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης ούτε το πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Γνωστά τα γεωλογικά προβλήματα από το 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραδοχή της AKTOR ότι τα σοβαρότερα γεωλογικά προβλήματα είχαν εντοπιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συνθήκες του υπεδάφους είχαν αποδειχθεί δυσμενέστερες από τις αρχικές εκτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να θεωρηθούν τότε απαγορευτικές για τη συνέχιση της διάνοιξης.

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις φέρεται να επιδείνωσαν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, οδηγώντας σε μια εξέλιξη που, κατά την εκτίμηση της κατασκευάστριας, δεν μπορούσε να προβλεφθεί στην έκταση που τελικά εκδηλώθηκε.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση διαφοροποιεί ουσιαστικά την εικόνα της υπόθεσης, καθώς το πρόβλημα δεν αποδίδεται αποκλειστικά στην πρόσφατη κακοκαιρία.

Αντίθετα, προκύπτει ότι υπήρχε ήδη γνωστό γεωλογικό ζήτημα, το οποίο στη συνέχεια επιδεινώθηκε.

Η AKTOR αποδίδει την πιθανή αστοχία στη γεωλογική μελέτη

Η κατασκευάστρια εταιρεία παίρνει σαφή θέση σχετικά με τις πιθανές ευθύνες για το πρόβλημα.

Όπως υποστηρίζει, δεν είχε αναλάβει την εκπόνηση της αρχικής γεωλογικής μελέτης ή της μελέτης χάραξης του συγκεκριμένου τμήματος.

Κατά την άποψη της AKTOR, εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε αστοχία στον αρχικό σχεδιασμό, αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί στη γεωλογική μελέτη και όχι στην κατασκευαστική διαδικασία.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ανάγκη εκπόνησης νέας γεωλογικής μελέτης, η οποία θα αποτυπώσει τις πραγματικές συνθήκες και θα καθορίσει τις τεχνικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Πρόκειται, ωστόσο, για τη θέση της κατασκευάστριας εταιρείας και όχι για οριστικό τεχνικό πόρισμα σχετικά με την κατανομή των ευθυνών.

Η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών και την εξέταση των συμβατικών υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής της χάραξης

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της υπόθεσης είναι ότι δεν αποκλείεται να απαιτηθεί τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού.

Η AKTOR αναγνωρίζει ότι η αλλαγή της μεθόδου κατασκευής αποτελεί πιθανή λύση, ανάλογα με τα συμπεράσματα των τεχνικών ελέγχων.

Παρότι θεωρεί πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για επαναχάραξη της σήραγγας, η εταιρεία δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον κριθεί αναγκαία, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της χάραξης, ούτε έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη εναλλακτική τεχνική λύση.

Ποιος θα πληρώσει το πρόσθετο κόστος;

Το οικονομικό σκέλος αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις.

Η AKTOR υποστηρίζει ότι το ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος, είτε αφορά την τροποποίηση της κατασκευής είτε μια πιθανή επαναχάραξη, θα πρέπει να βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι τον ανάδοχο.

Η συγκεκριμένη θέση εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους όρους της σύμβασης και την κατανομή των οικονομικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση που να επιβεβαιώνει ότι το Δημόσιο θα αναλάβει πράγματι το σύνολο της ενδεχόμενης οικονομικής επιβάρυνσης.

Για να αποσαφηνιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτείται η ολοκλήρωση των τεχνικών ερευνών, η εξέταση των συμβατικών όρων και η επίσημη τοποθέτηση της αναθέτουσας αρχής.

Τι σημαίνει η εξέλιξη για το χρονοδιάγραμμα του ΒΟΑΚ

Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της νέας οδικής σύνδεσης Ηρακλείου – Λασιθίου.

Η διακοπή των εργασιών στη σήραγγα Σεληναρίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την πορεία του έργου και τις πιθανές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσουν οι νέες γεωλογικές έρευνες ούτε ποιος θα είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης που τελικά θα επιλεγεί.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εκτίμηση για συγκεκριμένη καθυστέρηση θα ήταν πρόωρη.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και η παρουσίαση συγκεκριμένου σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αναμένονται απαντήσεις από το Υπουργείο Υποδομών

Η υπόθεση της σήραγγας Σεληναρίου δημιουργεί πλέον μια σειρά από ουσιαστικά ερωτήματα που χρειάζονται επίσημες απαντήσεις.

Ποιος εκπόνησε και ποιος ενέκρινε την αρχική γεωλογική μελέτη; Ποιες συνθήκες είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη των εργασιών; Ποια μέτρα εφαρμόστηκαν μετά τον εντοπισμό των προβλημάτων το 2025;

Παράλληλα, ζητούμενο αποτελεί η αποσαφήνιση της οικονομικής ευθύνης για τις πρόσθετες παρεμβάσεις και η παρουσίαση ενός επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Κρήτη και ειδικότερα για το Λασίθι, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια, τις μετακινήσεις και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Η πλήρης τεχνική τεκμηρίωση, η διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε να αποσαφηνιστεί η πραγματική κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση των κατασκευαστικών εργασιών.