Νοσοκομείο Χανίων: Παγκρήτιο ενδιαφέρον για το συλλαλητήριο της 30ής Οκτωβρίου – Κλείνουν καταστήματα στον Αποκόρωνα

Διευρύνεται το κύμα συμπαράστασης προς τους εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ενόψει του συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Σωματεία υγειονομικών και εργαζομένων απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στην τοπική κοινωνία, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος και αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχωσης.

Στην κινητοποίηση αποφάσισαν να συμμετάσχουν και επαγγελματίες του Αποκόρωνα, με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Καλυβών να απευθύνει κάλεσμα για συμβολικό κλείσιμο των καταστημάτων.

Κινητοποίηση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Η κινητοποίηση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και το Εργατικό Κέντρο.

Με ανοιχτή επιστολή τους, οι διοργανωτές περιγράφουν τα προβλήματα που, σύμφωνα με τους ίδιους, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Βασικό τους αίτημα είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και η διασφάλιση ασφαλών υπηρεσιών νοσηλείας για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Κλείνουν καταστήματα στις Καλύβες

Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Καλυβών ανακοίνωσε ότι, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, καλεί τους επαγγελματίες της περιοχής να κλείσουν τα καταστήματά τους την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τις 19:00 έως τις 21:00.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τους εργαζομένους του νοσοκομείου.

Οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι η λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ζητούν ουσιαστικές λύσεις

Τα προβλήματα στελέχωσης και η ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών περίθαλψης βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.

Οι εργαζόμενοι ζητούν μέτρα που θα διασφαλίζουν τη σταθερή και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η συμμετοχή κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων δείχνει ότι το ζήτημα έχει αποκτήσει ευρύτερη διάσταση, πέρα από τον χώρο των υγειονομικών.

Η κινητοποίηση της Παρασκευής αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον του Νοσοκομείου Χανίων.