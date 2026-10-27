Άγιος Νικόλαος: Σοβαρές καταγγελίες για την καθαριότητα στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων – Απλήρωτες εργαζόμενες

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για την κατάσταση της καθαριότητας στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, όπου η κάλυψη των αναγκών πραγματοποιείται προσωρινά με περιορισμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, μετά τις αντιδράσεις των εργαζομένων δόθηκε προσωρινή λύση με δύο καθαρίστριες, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρωινή βάρδια έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν αντιμετωπίζει οριστικά τις ανάγκες της δομής, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν την καταβολή δεδουλευμένων και την επάρκεια του προσωπικού.

Δύο καθαρίστριες για την κάλυψη των αναγκών

Η προσωρινή ρύθμιση προβλέπει την απασχόληση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα μέχρι το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τρεις από τις πέντε εργαζόμενες εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός εργασίας, ενώ έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον Σεπτέμβριο.

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις αναφορές των εργαζομένων και δεν αποτελούν επίσημη διαπίστωση από αρμόδιο ελεγκτικό φορέα.

Προβλήματα σε οκτώ δομές πρόνοιας

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγγελίες, αντίστοιχες ελλείψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας αντιμετωπίζουν συνολικά οκτώ παραρτήματα δομών πρόνοιας στην Κρήτη.

Η κατάσταση δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τις συνθήκες λειτουργίας τους, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούνται άνθρωποι που χρειάζονται καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη.

Κρίσιμη η υγιεινή στις μονάδες φροντίδας

Η καθαριότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ασφαλούς λειτουργίας κάθε δομής που φιλοξενεί ευάλωτους ανθρώπους.

Η επαρκής στελέχωση, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η συνέχεια των υπηρεσιών είναι απαραίτητα για την προστασία των φιλοξενούμενων και του προσωπικού.

Για τον λόγο αυτό, οι ελλείψεις που καταγγέλλονται χρειάζονται άμεση εξέταση από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες.

Τι αναμένεται από την 1η Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γνωστοποιηθεί, από την 1η Νοεμβρίου προβλέπονται μετακινήσεις προσωπικού για την κάλυψη κενών στις δομές.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα.

Παράλληλα, παραμένει το αίτημα των εργαζομένων για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη σταθερής στελέχωσης και οργανωμένης λειτουργίας των δομών κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας.