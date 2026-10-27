Συνάντηση για το Ορφανουδάκειο Γηροκομείο Ιεράπετρας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τη θεσμική τακτοποίηση, τη διαδικασία αδειοδότησης της δομής και τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες του Ορφανουδάκειου Γηροκομείου Ιεράπετρας συζητήθηκαν σε υπηρεσιακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Βαγγέλης Φραγκιαδάκης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Προσχολικής Αγωγής, Παιδικής Φροντίδας και Πολιτισμού του Δήμου Ιεράπετρας, Φωτεινή Περακάκη, καθώς και η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Ανδρονίκη Μακρυδάκη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι η Περιφερειακή Ενότητα παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση κοινωνικών δομών με ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ορφανουδάκειου Γηροκομείου.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των αρμόδιων φορέων, με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Γηροκομείου, μιας δομής με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου.