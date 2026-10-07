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Τουρνάς για κακοκαιρία στην Κρήτη: Προβλέπεται κρατική ενίσχυση 100% για την αποκατάσταση κατοικιών

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/10/2026
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Στον Μυλοπόταμο βρέθηκε την Τρίτη (6/10) κυβερνητικό κλιμάκιο, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, πραγματοποιώντας αυτοψία στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές.

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Την ανάγκη να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και στην εργασία τους, υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς από τα Ζωνιανά.

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Μαζί του βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδεύουν ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος και στελέχη της Πυροσβεστικής. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ενημερώνονται επί τόπου για το μέγεθος των προβλημάτων και τις άμεσες ανάγκες του χωριού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

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Κακοκαιρία στην Κρήτη: Τα βήματα της αποκατάστασης

Ο Ευάγγελος Τουρνάς στάθηκε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, με ιδιαίτερη ένταση στον Μυλοπόταμο, και περιέγραψε μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες, αλλά και εκτεταμένα προβλήματα μέσα στους οικισμούς.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την τοπική αυτοδιοίκηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής απέναντι στην κακοκαιρία.

Χαρακτήρισε άθλο την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή και αναγνώρισε τη συμβολή όσων συμμετείχαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρίσκονται οι ζημιές στον αγροτικό τομέα, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο υπουργός επισήμανε ότι η καταγραφή πρέπει να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες και να ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στόχος, όπως τόνισε, είναι ο τόπος να ξαναβρεί γρήγορα τους ρυθμούς του και οι κάτοικοι να μπορέσουν να δουλέψουν για τις οικογένειες, τα χωριά και την περιοχή τους.

Ως προς τα βήματα της αποκατάστασης, επισήμανε:

  • Αυτοψίες και καταγραφή. Έλεγχοι στα πληγέντα κτίρια και αποτύπωση των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών. Για τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις έκτακτες ενισχύσεις απαιτούνται το έγγραφο αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Καταβολή ενισχύσεων. Προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός δέκα ημερών από την υποβολή άρτιου και ολοκληρωμένου αιτήματος.
  • Αποκατάσταση κατοικιών. Προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100%, βάσει της εκτίμησης της κρατικής αρωγής. Για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι επισκευές.
  • Αποζημιώσεις επιχειρήσεων. Μετά την αυτοψία, την εκτίμηση της ζημιάς και τον έλεγχο πλήρους φακέλου, προβλέπεται δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός δεκαπέντε ημερών από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του φακέλου. Για τον εξοπλισμό η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
  • Αναστολή υποχρεώσεων. Στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πλειστηριασμών.
  • Υποβολή αιτημάτων για τις υποδομές. Έχει τεθεί στόχος συγκέντρωσης και αποστολής ολοκληρωμένων αιτημάτων για τις ανάγκες αποκατάστασης εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού χρονοδιαγράμματος.
  • Χρηματοδότηση και έργα. Μετά την αξιολόγηση των τεκμηριωμένων αναγκών ακολουθούν ο καθορισμός των χρηματοδοτήσεων και η δημοπράτηση των έργων αποκατάστασης.
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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/10/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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