Τουρνάς για κακοκαιρία στην Κρήτη: Προβλέπεται κρατική ενίσχυση 100% για την αποκατάσταση κατοικιών

Στον Μυλοπόταμο βρέθηκε την Τρίτη (6/10) κυβερνητικό κλιμάκιο, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, πραγματοποιώντας αυτοψία στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές.

Την ανάγκη να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και στην εργασία τους, υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς από τα Ζωνιανά.

Μαζί του βρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδεύουν ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος και στελέχη της Πυροσβεστικής. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ενημερώνονται επί τόπου για το μέγεθος των προβλημάτων και τις άμεσες ανάγκες του χωριού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Τα βήματα της αποκατάστασης

Ο Ευάγγελος Τουρνάς στάθηκε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, με ιδιαίτερη ένταση στον Μυλοπόταμο, και περιέγραψε μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες, αλλά και εκτεταμένα προβλήματα μέσα στους οικισμούς.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την τοπική αυτοδιοίκηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής απέναντι στην κακοκαιρία .

Χαρακτήρισε άθλο την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή και αναγνώρισε τη συμβολή όσων συμμετείχαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρίσκονται οι ζημιές στον αγροτικό τομέα, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο υπουργός επισήμανε ότι η καταγραφή πρέπει να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες και να ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στόχος, όπως τόνισε, είναι ο τόπος να ξαναβρεί γρήγορα τους ρυθμούς του και οι κάτοικοι να μπορέσουν να δουλέψουν για τις οικογένειες, τα χωριά και την περιοχή τους.

Ως προς τα βήματα της αποκατάστασης, επισήμανε: