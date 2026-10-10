Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αεροπορικής πολιτικής η Κρήτη και η περιφερειακή συνδεσιμότητα

Την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής και νησιωτικής συνδεσιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, ανέδειξε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Αεροπορικών Εταιρειών (ERAA), που διεξήχθη στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο Μπέλφαστ.

Ο Γιώργος Αλεξάκης συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα της ERAA Montserrat Barriga, καθώς και με στελέχη του οργανισμού, εξετάζοντας τις δυνατότητες συνεργασίας για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη προσβασιμότητα των περιφερειών και τη βιωσιμότητα των αεροπορικών συνδέσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αεροπορία και την Αεροναυτική, η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις αερομεταφορές. Έμφαση δόθηκε στις γραμμές χαμηλής επιβατικής κίνησης, στη διατήρηση επαρκούς συχνότητας δρομολογίων και στη σταθερή στήριξη των περιφερειακών αεροδρομίων.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eddy Liegeois. Κατά τη συνάντηση, έθεσε κρίσιμα ζητήματα για τη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής αεροπορικής πολιτικής, ζητώντας την έμπρακτη αναγνώριση της συνδεσιμότητας ως βασικού πυλώνα της εδαφικής συνοχής.

Στόχος των επαφών είναι η ανάπτυξη στενών συνεργειών μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (CPMR), της ERAA και των ευρωπαϊκών θεσμών. Η επιδίωξη είναι να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση της αεροπορίας δίκαια, χωρίς να δημιουργηθούν νέες ανισότητες που θα υπονόμευαν την εξυπηρέτηση των νησιωτικών περιοχών.

Σε δήλωσή του, ο Γιώργος Αλεξάκης ανέφερε:

«Για την Κρήτη και τις νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης, η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και ευκαιρίες. Διεκδικούμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα συνδυάζει την πράσινη μετάβαση με την προστασία των περιφερειακών συνδέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των νησιών μας. Η φωνή των περιφερειών πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον τους».