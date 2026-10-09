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Το Γυμνάσιο Κριτσάς ανοίγει ένα παράθυρο στην Ευρώπη μέσα από το πρόγραμμα SUPER SCIENTIST-2

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
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Το Γυμνάσιο Κριτσάς συμμετέχει σε ένα νέο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το SUPER SCIENTIST-2, σε συνεργασία με σχολεία από την Ελβετία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου την ευκαιρία να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

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Το πρόγραμμα έχει ως κεντρική ιδέα την αξιοποίηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της δημιουργικής σκέψης για την κατανόηση και την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

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Οι μαθητές δεν θα περιοριστούν στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Θα έχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως «μικροί ερευνητές»: να παρατηρούν, να θέτουν ερωτήματα, να αναζητούν πληροφορίες και στοιχεία, να διατυπώνουν ιδέες και να συνεργάζονται για την αναζήτηση λύσεων. Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με μαθητές άλλων χωρών, θα χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και θα γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και τρόπους σκέψης.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα, η διαχείριση του νερού και της ενέργειας, η επιστήμη και η τεχνολογία, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της κοινωνίας.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι μαθητές αναμένεται να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Για το Γυμνάσιο Κριτσάς, η συμμετοχή στο SUPER SCIENTIST² αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας. Ένα σχολείο της ελληνικής περιφέρειας συνδέεται με σχολεία της Ευρώπης και προσφέρει στους μαθητές του εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τους βοηθούν να αισθανθούν ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Γιατί στόχος του σχολείου μας δεν είναι μόνο να μάθουν οι μαθητές τι γνωρίζει η επιστήμη, αλλά να μάθουν πώς να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τη γνώση για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του αύριο.

Το Γυμνάσιο Κριτσάς ταξιδεύει στην Ευρώπη — και μαζί του ταξιδεύουν οι ιδέες, οι γνώσεις και τα όνειρα των μαθητών του.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
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