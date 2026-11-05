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    Από την Κρήτη στη Λιουμπλιάνα – Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανοίγει νέους δρόμους για τους φοιτητές της Σλοβενίας

    1 Min Read
    NOVA
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    Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Καθηγητής Χρήστος Τσατσάνης, Διευθυντής του Διεθνούς Προγράμματος Ιατρικής (International Program in Medicine – iMed), εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Λιουμπλιάνα, συμμετέχοντας στην αποστολή του Study in Greece (SiG) με στόχο την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων σε μαθητές και φοιτητές από τη Σλοβενία.

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    Την αποστολή συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του SiG, Δρ. Θεόδωρος Παπαϊωάννου. Συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης, καθώς και εκπρόσωποι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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    Ο κ. Τσατσάνης παρουσίασε τις προπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μαθητές λυκείου, ενώ στη συνέχεια εκπρόσωποι ελληνικών και σλοβενικών πανεπιστημίων διερεύνησαν δυνατότητες συνεργασίας στην εκπαίδευση και την έρευνα, με έμφαση σε καίριους επιστημονικούς τομείς και προτεραιότητα στις Επιστήμες Υγείας και την Ιατρική. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Rog, όπου παρουσιάστηκαν διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στην Ελλάδα.

    ΜΗΛΟ

    Ευχαριστούμε θερμά το Study in Greece, τον Πρέσβη κ. Αθανάσιο Κοτσιώνη και το προσωπικό της Πρεσβείας.

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