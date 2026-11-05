Μνημόνιο συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Υπογράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ). Στόχος είναι να ενταχθεί το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας στο τεχνολογικό οικοσύστημα που χτίζεται γύρω από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ώστε η καινοτομία να συναντήσει την επιχειρηματικότητα.

Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ Νίκος Αθανασίου. Παρούσα ήταν η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Χρύσα Δασκαλάκη, στελέχη της Περιφέρειας και του ΔΑΗΚ.

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«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε με τον διοικητή του αεροδρομίου Καστελλίου μια σύμβαση που θα μας δώσει για την καινοτομία ό,τι καλύτερο για το νησί μας, για τους νέους ανθρώπους που επενδύουν στην καινοτομία, μαζί με το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας». Ο Σταύρος Αρναουτάκης στάθηκε και στη σημασία του νέου αεροδρομίου: «Αυτή η υποδομή που γίνεται με το μεγάλο αεροδρόμιο στο Καστέλλι είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αναδειχτούν πολλές γενιές. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα». Ευχαρίστησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη διοίκηση του αεροδρομίου, και, στο πρόσωπο της Χρυσούλας Δασκαλάκη, όλους τους συνεργάτες «γιατί γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τους ανθρώπους της Περιφέρειας και του Παρατηρητηρίου, που μόνο συγχαρητήρια αξίζουν».

Ν. Αναστασίου: «Συνδέουμε την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα»

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ Νίκος Αθανασίου, επεσήμανε: «Ολοκληρώνουμε σήμερα με χαρά τη δημιουργία ενός οριστικού οικοσυστήματος τεχνολογίας, με την προσθήκη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα συνδέσει την καινοτομία και όλες τις προσπάθειες που γίνονται με την επιχειρηματικότητα, που είναι και ο απώτερος σκοπός. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά το Παρατηρητήριο και ευχόμαστε σύντομα να έχουμε απτά και καλά αποτελέσματα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ.

Χ. Δασκαλάκη: «Η γνώση να γίνεται πράξη»

Η επικεφαλής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας Χρύσα Δασκαλάκη αναφέρθηκε στην σημασία που αποκτά η συνεργασία αυτή. «Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας επιδιώκει τέτοιες συνεργασίες, γιατί προσπαθούμε να ενώσουμε όλους τους παίκτες του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης, και ένας πολύ βασικός παίκτης θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ο νέος αερολιμένας. Διασυνδέουμε το οικοσύστημά μας με κύριο στόχο τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, ώστε η γνώση να γίνεται πράξη. Εύχομαι αυτή η συνεργασία να αποδώσει τα μέγιστα», υπογράμμισε.