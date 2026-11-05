Άγιος Νικόλαος: Επαναλειτουργεί η Κίτρινη Γραμμή της αστικής συγκοινωνίας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής ότι από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 επαναλειτουργεί η Κίτρινη Γραμμή της Αστικής Συγκοινωνίας, με δωρεάν μετακίνηση για όλους τους επιβάτες, στο πλαίσιο της προσαρμογής των δρομολογίων στις συγκοινωνιακές ανάγκες της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, η λειτουργία της Πράσινης και της Κόκκινης Γραμμής ολοκληρώνεται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι συγκεκριμένες γραμμές είχαν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα στην περιοχή της οδού Ακτή Στ. Κουνδούρου.

Με την επαναλειτουργία της Κίτρινης Γραμμής, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσαρμόζει την αστική συγκοινωνία στις ανάγκες των κατοίκων κατά τους χειμερινούς μήνες, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της παροχής της αστικής συγκοινωνίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει την προσπάθεια για μια αστική συγκοινωνία λειτουργική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα δρομολόγια της Κίτρινης Γραμμής είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ α/α ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 7:00 2 7:30 3 8:00 4 8:30 5 9:00 6 9:30 7 10:00 8 10:30 9 11:30 10 12:00 11 12:30 12 13:00 13 13:30 14 14:00 15 14:30 16 15:00 17 15:30 18 16:00 19 16:30 20 17:30 21 18:00 22 18:30 23 19:00 24 19:30 25 20:00 26 20:30 27 21:00 28 21:30 29 22:00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Α. ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η πλήρης διαδρομή της Κίτρινης Γραμμής Αστικής Συγκοινωνίας Αγίου Νικολάου είναι η εξής: Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου, Επιμενίδου, Κριτσάς, Κ. Καραμανλή, Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Γνώσεως, Θεοδωράκη, Μίνωος, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Στάσεις Κίτρινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

1η στάση: Επιμενίδου 33,

2η στάση: Κριτσάς 3,

3η στάση: Κ. Καραμανλή (ΕΛΤΑ),

4η στάση: Κ. Καραμανλή 46 ,

5η στάση: Κ. Καραμανλή (Ένωση Μεραμβέλλου),

6η στάση: Λατούς (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ),

7η στάση: Ρούσου Καπετανάκη 7, (παλαιό Δημαρχείο)

8η στάση: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου,

9η στάση: Μ. Σφακιανάκη (ΡΕΞ),

10η στάση: Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου (Κέρατο Αμάλθειας),

11η στάση: Ακτή Θεμιστοκλέους (Λιμάνι),

12η στάση: Ακτή Ι. Κούνδουρου (Επιμελητήριο),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62,

15η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης)

16η στάση: Α. Παπανδρέου (Μετά τον κυκλικό κόμβο του Νοσοκομείου),

17η στάση: Α. Παπανδρέου 60 ,

18η στάση: Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια),

19η στάση: Γνώσεως (ΕΠΑΛ),

20η στάση: Γνώσεως (ΕΚΑΒ),

21η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο),

22η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Ξηρόκαμπος),

23η στάση: Α. Παπανδρέου (μετά τον κυκλικό κόμβο με κατεύθυνση προς κέντρο),

24η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου).