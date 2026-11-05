Παντρεύτηκε ο Μιχάλης I. Κουνάλης – Διπλή χαρά με γάμο και βάπτιση των δύο παιδιών του

Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές ημέρες της ζωής του έζησε ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Μιχάλης Κουνάλης, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Νίκη Στρατήγη, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στο Χαράκι Ηρακλείου.

Ο δημοφιλής μουσικός, που έχει συνδέσει το όνομά του με την κρητική παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα με το μαντολίνο, βρέθηκε αυτή τη φορά στο επίκεντρο μιας γιορτής αφιερωμένης στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Η χαρά, μάλιστα, ήταν διπλή, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να συνδυάσει τον γάμο του με τη βάπτιση των δύο παιδιών του.

Δύο μυστήρια σε μία ξεχωριστή ημέρα

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Χαράκι Ηρακλείου, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Ο Μιχάλης Κουνάλης και η Νίκη Στρατήγη επισφράγισαν την κοινή τους πορεία, μοιραζόμενοι τη συγκίνηση της ημέρας με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους.

Η τέλεση της βάπτισης των δύο παιδιών τους έδωσε ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στην οικογενειακή αυτή γιορτή.

Παραδοσιακό κρητικό γλέντι στις Αρχάνες

Μετά την ολοκλήρωση των μυστηρίων, η γιορτή συνεχίστηκε σε χώρο εκδηλώσεων στις Αρχάνες.

Η κρητική μουσική είχε, όπως ήταν φυσικό, πρωταγωνιστικό ρόλο, με λύρες, λαούτα και παραδοσιακούς χορούς να δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για τη χαρά του ζευγαριού.

Μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήταν η είσοδος των νεονύμφων στη δεξίωση, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ταίρι μου», το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Μιχάλης Κουνάλης.

Αντί για μπομπονιέρες, μια πράξη προσφοράς

Ξεχωριστή ήταν και η πρωτοβουλία του ζευγαριού να συνδυάσει την προσωπική του χαρά με μια κίνηση αλληλεγγύης.

Αντί για τις καθιερωμένες μπομπονιέρες, ο Μιχάλης Κουνάλης και η Νίκη Στρατήγη επέλεξαν να προσφέρουν το αντίστοιχο ποσό ως δωρεά στον Σύλλογο ΗΡΥΔΑ, στηρίζοντας το έργο του.

Μια επιλογή που έδωσε στην ημέρα και έναν ιδιαίτερο κοινωνικό συμβολισμό.

Μια διαφορετική γιορτή για τον Κρητικό καλλιτέχνη

Ο Μιχάλης Κουνάλης έχει συμμετάσχει σε αμέτρητα κρητικά γλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, χαρίζοντας με το μαντολίνο και τη φωνή του ξεχωριστές στιγμές στο κοινό.

Αυτή τη φορά, όμως, η μουσική και οι ευχές ήταν αφιερωμένες στον ίδιο, στη σύζυγό του και στα παιδιά τους.

Η 4η Νοεμβρίου 2026 θα αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερη ημερομηνία για την οικογένεια, που γιόρτασε τον γάμο και τη βάπτιση των δύο παιδιών της μέσα σε μία ημέρα.