Άγιος Νικόλαος: Δύο μαχητικά F-16 θα πετάξουν σήμερα πάνω από το λιμάνι – Η ακριβής ώρα

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, διέλευση πάνω από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Η προγραμματισμένη ώρα είναι 14:16, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η διέλευση εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημέρωσε τους πολίτες ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν πτήσεις πάνω από το λιμάνι της πόλης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον προγραμματισμό εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία τιμά τους προστάτες της στις 8 Νοεμβρίου.

Η σημερινή διέλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προηγούνται της επίσημης εορτής.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση κακοκαιρίας

Η δημοτική ανακοίνωση περιλαμβάνει και εναλλακτικό σχεδιασμό.

Εάν επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της πτήσης, η διέλευση θα μετατεθεί για αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Η εναλλακτική ώρα παραμένει η ίδια, στις 14:16.

Ένα διαφορετικό θέαμα στον ουρανό της πόλης

Η παρουσία των μαχητικών αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Η διέλευση θα πραγματοποιηθεί πάνω από την περιοχή του λιμανιού, αποτελώντας μέρος του εορταστικού προγράμματος.

Οι πολίτες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πέρασμα, εφόσον οι συνθήκες ορατότητας το επιτρέψουν.

Λόγω της φύσης των αεροσκαφών, είναι πιθανό να υπάρξει έντονος θόρυβος κατά τη διέλευση.

Αναμένεται επιβεβαίωση της πραγματοποίησης

Η προγραμματισμένη πτήση δεν πρέπει να συγχέεται με επιβεβαιωμένη ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Η ενημέρωση αφορά τον σχεδιασμό που έχει γνωστοποιηθεί από τον Δήμο, ενώ τυχόν αλλαγή λόγω καιρού θα χρειαστεί νεότερη ανακοίνωση.