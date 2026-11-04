Θλίψη στην Αυτοδιοίκηση της Κρήτης για τον θάνατο του Ηλία Μακρυγιαννάκη – Το μήνυμα της Ένωσης Δημάρχων

Ο πρώτος δήμαρχος Γόρτυνας της περιόδου του «Καποδίστρια» άφησε το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση – Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Ένωση Δημάρχων Κρήτης.

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Ηλία Μακρυγιαννάκη, πρώην δημάρχου Γόρτυνας, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δημάρχων Κρήτης.

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν φαρμακοποιός στο επάγγελμα, υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος Γόρτυνας μετά την εφαρμογή της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης «Καποδίστριας» το 1999.

Η παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση συνδέθηκε με την πρώτη περίοδο λειτουργίας του νέου τότε δημοτικού σχήματος και με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των αναγκών της περιοχής.

Η διαδρομή στην Αυτοδιοίκηση

Ο Ηλίας Μακρυγιαννάκης ανέλαβε τη δημοτική διοίκηση σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία οι νέοι δήμοι κλήθηκαν να οργανώσουν τις υπηρεσίες τους και να ανταποκριθούν σε αυξημένες αρμοδιότητες.

Η εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» δημιούργησε νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με συνενώσεις κοινοτήτων και αλλαγές στον τρόπο διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην δήμαρχος συμμετείχε στην προσπάθεια συγκρότησης της νέας διοικητικής πραγματικότητας στη Γόρτυνα.

Το μήνυμα της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δημάρχων Κρήτης αναφέρεται στην προσωπικότητα και τη δημόσια παρουσία του Ηλία Μακρυγιαννάκη.

Τα μέλη της Ένωσης τον θυμούνται για την προσήνειά του, τη διάθεση συνεργασίας και το ενδιαφέρον του για τα προβλήματα της περιοχής.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η προσφορά του συνδέθηκε με τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων εφαρμογής του νέου αυτοδιοικητικού πλαισίου.

Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Κουράκης, και ο γενικός γραμματέας, Γιώργος Μηλιαράς.

Η απώλεια του Ηλία Μακρυγιαννάκη αποτελεί αφορμή αναφοράς στην πρώτη γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών που ανέλαβαν τη λειτουργία των νέων δήμων της Κρήτης μετά τη μεταρρύθμιση του 1999.