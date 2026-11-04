Ηράκλειο: Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα – Τραυματίστηκαν γυναίκες 30 και 44 ετών

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη του Ηρακλείου.

Από τα περιστατικά τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 30 και 44 ετών, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Και στις δύο περιπτώσεις κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και την παραλαβή των τραυματιών.

Εκτροπή μοτοσικλέτας στη Νικολάου Πλαστήρα

Το πρώτο τροχαίο καταγράφηκε στην οδό Νικολάου Πλαστήρα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 30χρονη γυναίκα.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην οδό Ορακίων

Λίγο αργότερα σημειώθηκε δεύτερο τροχαίο στον παράλληλο δρόμο της οδού Ορακίων.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία 44χρονη γυναίκα.

Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση.

Δύο διαφορετικά περιστατικά

Παρότι τα ατυχήματα σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, πρόκειται για δύο ξεχωριστά τροχαία.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Επίσης, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη αιτία για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των μετακινήσεων

Τα δύο σημερινά ατυχήματα υπενθυμίζουν τη σημασία της προσοχής στις αστικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με συχνή συνύπαρξη αυτοκινήτων και δικύκλων.

Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, η προσαρμογή της ταχύτητας και η έγκαιρη αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

Το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής ενημέρωσης είναι ότι και οι δύο γυναίκες φέρονται να έχουν τραυματιστεί ελαφρά.