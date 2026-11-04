Σητεία: Διακοπή ρεύματος σήμερα στις Χοχλακιές – Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

Στο Λασίθι, οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν τις Χοχλακιές του Δήμου Σητείας, όπου η ηλεκτροδότηση έχει προγραμματιστεί να διακοπεί από τις 09:00 έως τις 15:00.

Οι καταναλωτές καλούνται να λάβουν υπόψη το πρόγραμμα, καθώς η επαναφορά του ρεύματος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα.

Λασίθι

09:00–15:00 | Δήμος Σητείας

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Χοχλακιές.

Ηράκλειο

07:30–11:00 | Δειλινά

Οι εργασίες επηρεάζουν τις οδούς Λευκωσίας, Μελετίου Μεταξάκη και Θράκης, καθώς και το νηπιαγωγείο, το φαρμακείο Ανδριανάκης και γειτονικές κατοικίες.

07:30–15:00 | Δήμος Ηρακλείου

Διακοπή στις οδούς Καργάτζη, Λατούς, Φώτη Αϊδινλή και Βερεκίνθου.

08:30–10:30 | Δήμος Μινώα Πεδιάδος

Επηρεάζονται εγκαταστάσεις νότια του Σμαρίου, μεταξύ των οποίων αντλιοστάσια, φωτοβολταϊκός σταθμός, γεώτρηση και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.

10:00–14:00 | Δήμος Ηρακλείου

Προγραμματισμένες εργασίες στην οδό Ειρήνης και Φιλίας, στην οδό Τρίτωνος και σε γειτονικές επιχειρήσεις.

14:00–16:00 | Αμμουδάρα Μαλεβιζίου

Διακοπή στις οδούς Μήλου, Σύρου και Πάτμου και στην περιοχή της ταβέρνας Πετούσης.

Χανιά

08:00–15:00 | Δήμος Πλατανιά

Η διακοπή αφορά την περιοχή του Αιολικού Πάρκου Βάρδια Βατάλι.

09:00–14:00 | Δήμος Καντάνου–Σελίνου

Επηρεάζονται οι περιοχές Σκάφη, Αργαστήρι και Τσαγκαριακός.

Ρέθυμνο

08:00–12:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Προγραμματισμένη διακοπή στο χωριό Όρος και σε ποιμνιοστάσια της ευρύτερης περιοχής.

08:00–15:00 | Δήμος Αγίου Βασιλείου

Επηρεάζονται τα Σακτούρια, τα Κάτω Σακτούρια, το Πρασονήσι, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, η Αγία Παρασκευή και ποιμνιοστάσια.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει πριν από την προγραμματισμένη ώρα ολοκλήρωσης.

Για λόγους ασφαλείας, όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Οι καταναλωτές πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με αγωγούς και εξοπλισμό του δικτύου.