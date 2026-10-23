Με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 παιδιών και ενηλίκων ολοκληρώθηκε το 3ο Φεστιβάλ Πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Για δύο ημέρες, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και εθελοντές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές δράσεις, αναδεικνύοντας την πρόληψη ως καθημερινή στάση ζωής.

Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, για τη στήριξή του στις δράσεις πρόληψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη αποκτά ουσιαστική αξία όταν γίνεται γνώση, καθημερινή συνήθεια και πράξη.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής της Περιφέρειας, που απέσπασε κορυφαία διάκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οδοντιάτρων για το 2026, καθώς και στις διακρίσεις του προγράμματος «ΖΩΗ», με Platinum Award και Gold στην κατηγορία «Mobile Health» για την ψηφιακή εφαρμογή του, αλλά και βράβευση από τον ΠΣΑΤ. Παρουσίασε επίσης την καμπάνια «Κοίτα με όταν σου μιλώ», που βασίζεται στη μελέτη της Περιφέρειας για τον εθισμό των νέων στο διαδίκτυο. Επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης είναι ο Μανώλης Συμβουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο κ. Πιτσούλης ευχαρίστησε την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, τα μέλη του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ (CeHA), καθώς και τις εθελοντικές ομάδες και τους συνεργάτες. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους εθελοντές που υποστήριξαν τα βιωματικά εργαστήρια ΚΑΡΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την προσφορά, την τεχνογνωσία και τη διάθεσή τους να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, οι δράσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις για την κρητική διατροφή και τις υγιεινές συνήθειες, την οδική ασφάλεια και την ψυχική υγεία, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά, έφηβοι και οικογένειες. Μέσα από τα εργαστήρια ΚΑΡΠΑ, οι συμμετέχοντες γνώρισαν δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές.

Σημαντική θέση είχε η επιστημονική εκδήλωση «Νευροαναπτυξιακοί Παράγοντες Πτώσης των Σχολικών Επιδόσεων», με ομιλητή τον Παναγιώτη Σίμο, Καθηγητή Αναπτυξιακής Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης μαθησιακών δυσκολιών και της κατάλληλης υποστήριξης των παιδιών. Στις σχετικές δράσεις συμμετείχαν η Μαρία Καδιανάκη, ο Δημήτρης Καλυκάκης, η Μαρία Γιγουρτάκη και ο Κωνσταντίνος Φλουρής.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Αλέξανδρος Πατριανάκος, μαζί με τους καρδιολόγους Στέλιο Ζερβάκη και Ανθούλα Πλευριτάκη, παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης για τον καρδιολογικό έλεγχο νέων αθλητών και αθλητριών της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε φορείς που συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Τιμήθηκε η ΠΑΕ ΟΦΗ, με το βραβείο να παραδίδεται στον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ, Ηλία Πουρασνίδη, από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης, Γιώργο Πιτσούλη.

Τιμήθηκε επίσης ο Δήμος Βιάννου. Το βραβείο στον Δήμαρχο, Παύλο Μπαριτάκη, παρέδωσαν η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σοφία Σχίζα, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μανώλης Συμβουλάκης.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), με το βραβείο να παραδίδουν στον Αντιπρόεδρο της Αντώνη Παπουτσάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.

Βραβεύτηκε ακόμη το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου. Το βραβείο παρέδωσαν στον Διοικητή της Τροχαίας, Στέλιο Καρακούδη, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, Μανώλης Καμπουράκης.

Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στην Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης (ΕΔΑΚ). Το βραβείο παρέδωσαν στην Πρόεδρο, Ειρήνη Δανδαρή, και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχαέλα Λυπάκη, Αλεξάνδρα Ζαρίμπα και Χαρά Ζωνουδάκη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγήτρια Αθηνά Πατελάρου.

Την έναρξη πλαισίωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου «Jounior», υπό τη διεύθυνση των εκπαιδευτικών Κατερίνας Τερζάκη και του Νίκου Συρμακέση, και η παιδική χορωδία του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του μουσικού Θεμιστοκλή Κρητικού.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση στους συντελεστές της παιδικής θεατρικής παράστασης «Ο Γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας», που προάγει τη σημασία της στοματικής υγείας από την παιδική ηλικία. Τιμήθηκαν η συγγραφέας του ομώνυμου παραμυθιού Ειρήνη Ανδρουλάκη, η εικονογράφος Άννα Χιλετζάκη, η σκηνοθέτης Κατερίνα Λουδιανού και οι ηθοποιοί Νικολέτα Δάφνου, Θανάσης Νιπυράκης, Ελένη Χανιωτάκη και Κυριάκος Κορόγιαννης.

Κεντρικό μήνυμα του Φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία: η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση, ενισχύεται μέσα από την εκπαίδευση και γίνεται πράξη με τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων, με τα παιδιά και τους νέους στο επίκεντρο.