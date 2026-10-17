Σύσκεψη για τη χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Κρέμασμα Σισίου

Ο Γιώργος Φιλιππάκης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αγίου Νικολάου και δημοτικός σύμβουλος, παραβρέθηκε στην συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου Βραχασίου της 14/10, με θέμα τη χωροθέτηση του νέου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Κρέμασμα Σισίου. Στην τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Πως γίνεται τόσα χρόνια σε όλα τα παράκτια χωριά η Κτηματική να απελευθερώνει προς όφελος ιδιωτών παράλια μέτωπα με διαδικασίες fast track ενώ για αντίστοιχες δημόσιες επενδύσεις και υλοποίηση μελετών που ήδη υπάρχουν για τον τόπο εδώ, όπως η μελέτη “Μουζούρη”, αλλά και αντίστοιχες μελέτες που έχουν γίνει για άλλα χωριά, η Κτηματική δεν απελευθερώνει προς όφελος του δήμου την υλοποίησή τους, αλλά κρατά σε ομηρία, τόσο τους μικροεπαγγελματίες όσο και τους υπόλοιπους χωριανούς. Ηδη η υπηρεσία του δήμου έχει αποφανθεί αρνητικά ως προς το έργο αυτό.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» στεκόμαστε πάντα με τις ανάγκες των πολλών και όχι με τα συμφέροντα των λίγων γι’ αυτό και η στάση μας βασίζεται στον άξονα “από ποιον γίνεται η επένδυση και ποιον τελικά ωφελεί”. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επένδυση γίνεται από έναν μεγαλοξενοδόχο ο οποίος και θα έχει το όφελος, και όχι οι κάτοικοι του Σισίου. Οι ίδιοι που σαμποτάρουν την νομιμοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου λιμανιού στο Σίσι, του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου, επικαλούνται εδώ όπως μας είπαν, το πρόβλημα της νομιμοποίησης προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη δική τους επένδυση και να επιβάλουν την εκμετάλλευση ενός φυσικού παράκτιου τοπίου ιδιαίτερου κάλους για το δικό τους ιδιωτικό συμφέρον. Η δε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που μας παρουσιάστηκε εδώ, και η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τις σωρευτικές επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή, όπως άλλωστε και όλες οι ΜΠΕ που γίνονται στον τόπο μας, είτε αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, αιολικά πάρκα, κ.ο.κ., βασίζεται σε ένα φιλικό θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, και το οποίο δίνει “γη, ύδωρ και αέρα στα πανιά” της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των επενδύσεων, που γίνονται για τα κέρδη των λίγων σε βάρος των αναγκών και της ζωής των πολλών.

Για εμάς το μεγάλο ζήτημα είναι να παραχθεί έργο για τον τόπο που δεν παράγεται τόσα χρόνια. Εργο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολλών. Για’ αυτό πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος, είναι αυτός της οργάνωσης και αντίστασης των κατοίκων, της δημιουργίας επιτροπών αγώνα σε κάθε χωριό με ένα πλαίσιο διεκδίκησης όλων των θεμάτων που αφορούν την ζωή και την καθημερινότητά τους. Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγίου Νικολάου είμαστε στο πλευρό σας και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των κατοίκων τόσο ενάντια στη χωροθέτηση του νέου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Κρέμασμα Σισίου, αλλά και της ανάγκης να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις που θα αξιοποιούν τις ήδη υφιστάμενες λιμενικές υποδομές, χωρίς να θυσιάζουν ακόμη ένα κομμάτι φυσικής ακτογραμμής.»

Το Γραφείο Τύπου