Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 | Τα θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, Μονής Καρδιωτίσσης 56, ισόγειο).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

.Έγκριση 3ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2026 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

-(εισηγητής ο κ. Ανδρέας Κοκοσάλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

Ψήφιση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

-(εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ. και η κα Σουλτάτου Ιωάννα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.)

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης με αντικείμενο την εφαρμογή πολιτικής ελεύθερης μετακίνησης υπέρ φοιτητών που είναι προστατευόμενα μέλη οικογενειών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης.

-(εισηγητής ο κ. Στυλιανός Βοργιάς Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.).

Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του Α/Κ Αρκαλοχωρίου, του οδικού τμήματος Αλάγνι-Μάρθα, από Χ.Θ. 5+300 έως Χ.Θ. 7+300 της επαρχιακής οδού Ηράκλειο-Βιάννος-Ιεράπετρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

-(εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αγαπάκης Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.).

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.1 Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του έργου «Οδικός άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βάθη -Χρυσοσκαλίτισσα, τμήμα: α) Παράκαμψη Τοπολίων (στην Χ.Θ. 0+560 έως 0+620)», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

-(εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2.2. Δωρεά εξοπλισμού (8 ζεύγη εξειδικευμένα ορειβατικά διασωστικά υποδήματα-άρβυλα) για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Ορειβατικής Ομάδας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων που επιχειρεί στα Λευκά Όρη, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

-(εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2.3. Δωρεά ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

-(εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).

2.4. Έγκριση κατασκευής με αυτεπιστασία του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2026-2030» με Κ.Α.2026ΑΠ00200014 της ΑΠ002, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

-(εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων).