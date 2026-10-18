Εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης στο ΕΛΜΕΠΑ

Φοιτήτριες, φοιτητές, στελέχη και Καθηγητές της πανεπιστημιακής κοινότητας εκπαιδεύτηκαν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και σε δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Μάρκος Καραναστάσης» της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), η εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων φοιτητριών, φοιτητών, στελεχών και Καθηγητών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της πρακτικής εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής και άλλες καταστάσεις που απειλούν την ανθρώπινη ζωή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Παναγιώτης Νεκτάριος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Μιχάλης Ταταράκης, καθώς και η Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Ευρυδίκη Πατελάρου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εξασκηθούν στις βασικές αρχές της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και σε δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης, αποκτώντας βασικές γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε ένα επείγον περιστατικό.

Στην υλοποίηση της δράσης συνέβαλαν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και εθελοντικοί φορείς, μεταφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, συμμετείχαν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων Ηρακλείου και Μοιρών, το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών «Φίλιος Ζευς», η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου, η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «Επίδρασις» και η Προνοσοκομειακή Φροντίδα.

Κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης ανέφερε: «Η μεγάλη συμμετοχή της πανεπιστημιακής μας κοινότητας στην εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος “ΖΩΗ” επιβεβαιώνει τη σημασία της γνώσης και της πρακτικής εξάσκησης στην παροχή πρώτων βοηθειών. Το Πανεπιστήμιο δεν περιορίζεται στη μετάδοση επιστημονικής γνώσης, αλλά επιδιώκει να καλλιεργεί την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευαισθησία και την ετοιμότητα των μελών του να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης υπογράμμισε: «Το Πρόγραμμα “ΖΩΗ” αναδεικνύει στην πράξη πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση των πολιτών σε δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των μελών των εθελοντικών ομάδων, καθώς με την εμπειρία, την κατάρτιση και την ανιδιοτελή προσφορά τους αποτελούν βασικούς συντελεστές για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τους εθελοντικούς φορείς ενισχύει την προσπάθεια για μια κοινωνία με μεγαλύτερη ετοιμότητα, αλληλεγγύη και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Στη συνέχεια, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ Καθηγητής Παναγιώτης Νεκτάριος τόνισε: «Η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στις δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για κάθε άνθρωπο. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με την κοινωνική ευθύνη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Η ανταπόκριση των φοιτητριών, των φοιτητών και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μάς ενθαρρύνει να στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη διά βίου μάθηση, την πρόληψη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».